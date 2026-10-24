Συναγερμός στις Αρχές μετά τη διπλή σεισμική δόνηση.

Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών που σημειώθηκαν σήμερα ανοικτά του αρχιπελάγους των Βανουάτου, σύμφωνα με το κέντρο επιτήρησης των τσουνάμι.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) είχε κάνει λόγο αρχικά για σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών προτού ανακοινώσει τελικά ότι σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών σε μικρό εστιακό βάθος στα νερά που περιβάλλουν το αρχιπέλαγος του Ειρηνικού ωκεανού.

Με βάση «τις προκαταρκτικές παραμέτρους του σεισμού επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανά σε ακτές που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης», είχε προειδοποιήσει το εξειδικευμένο κέντρο παρακολούθησης PTWC με έδρα τη Χαβάη.