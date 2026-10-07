Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα έχει ξεκινήσει, καθώς τον Οκτώβριο οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω.

Η αλλαγή ώρας για το 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Στις 04:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, ώστε να δείξουν 03:00.

Με την αλλαγή αυτή ολοκληρώνεται η περίοδος εφαρμογής της θερινής ώρας και η Ελλάδα επιστρέφει στη χειμερινή ώρα.

Κερδίζουμε μία ώρα ύπνου

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ημέρα θα έχει ουσιαστικά μία ώρα περισσότερη, καθώς τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω.

Από την άλλη, η αλλαγή θα γίνει αισθητή κυρίως τις απογευματινές ώρες, καθώς η δύση του ηλίου θα έρχεται νωρίτερα.

Τι ισχύει με την αλλαγή ώρας

Η αλλαγή της ώρας εξακολουθεί να εφαρμόζεται στην Ελλάδα, παρά τις συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κατάργηση της εναλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας.

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Έτσι, και το 2026 η χώρα θα ακολουθήσει το καθιερωμένο σύστημα.

Οι πολίτες θα πρέπει να προχωρήσουν στη χειροκίνητη αλλαγή της ώρας στις συσκευές που δεν πραγματοποιούν αυτόματα την προσαρμογή, ενώ τα περισσότερα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ενημερώνουν αυτόματα την ώρα.

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα σηματοδοτεί και την επίσημη είσοδο στην περίοδο κατά την οποία η ημέρα μικραίνει αισθητά.