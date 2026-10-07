Σχεδόν 393.000 λιγότερα ακίνητα στην αγορά, σύμφωνα με την idealista.

Το απόθεμα κατοικιών που διατίθενται για μακροχρόνια ενοικίαση στην Ισπανία μειώθηκε κατά 44% την περίοδο 2018-2025, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν 393.000 ακίνητα αποσύρθηκαν από την αγορά, σύμφωνα με έκθεση της Idealista (ισπανική διαδικτυακή πλατφόρμα αγγελιών ακινήτων).

Συγκεκριμένα, το 2025 καταγράφηκαν στην πλατφόρμα 510.091 αγγελίες για κατοικίες προς μακροχρόνια ενοικίαση, έναντι 902.664 το 2018.

Σε επίπεδο περιφερειών, η Μαδρίτη καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτους αριθμούς, καθώς μέσα σε επτά χρόνια οι αγγελίες μειώθηκαν κατά 137.411, σημειώνοντας πτώση 54%: από 252.442 το 2018 σε 115.031 το 2025. Ακολουθεί η Καταλονία, με συρρίκνωση 71% και 124.582 λιγότερες διαθέσιμες κατοικίες (50.412 αγγελίες το 2025).

Σε μεγάλη απόσταση ακολουθούν η Ανδαλουσία, με 34.403 λιγότερες αγγελίες, η Βαλένθια, όπου η προσφορά μειώθηκε κατά 14.499 ακίνητα, και η Γαλικία, όπου 14.428 κατοικίες έπαψαν να διατίθενται προς ενοικίαση.

Λα Ριόχα, η εξαίρεση

Στον αντίποδα, η Λα Ριόχα είναι η μοναδική περιφέρεια όπου η προσφορά κατοικιών προς μακροχρόνια ενοικίαση αυξήθηκε κατά το συγκεκριμένο διάστημα, με 282 επιπλέον αγγελίες, από 2.236 σε 2.518.

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Μεταξύ των κοινοτήτων που κατέγραψαν πιο περιορισμένες μειώσεις σε απόλυτους αριθμούς περιλαμβάνονται η Εξτρεμαδούρα (-1.313), η Ναβάρα (-1.623) και η Μούρθια (-3.503).

Μειώθηκε η προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση στις περισσότερες επαρχίες

Σε επίπεδο επαρχιών, η προσφορά κατοικιών προς μακροχρόνια ενοικίαση μειώθηκε στις 41 από τις 50 ισπανικές επαρχίες. Η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη καταγράφουν τις μεγαλύτερες μειώσεις, με 137.411 και 116.151 λιγότερες κατοικίες αντίστοιχα. Ακολουθούν η Βαλένθια (-20.118), η Σεβίλλη (-17.368) και η Αστούριας (-10.411).

Σε ορισμένες επαρχίες, αντίθετα, η προσφορά αυξήθηκε. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Αλικάντε, με 4.312 επιπλέον αγγελίες, το Καστεγιόν (+1.307), η Χαέν (+999), η Κάθερες (+396) και η Λα Ριόχα (+282).

Στις πρωτεύουσες των επαρχιών, η προσαρμογή της αγοράς είναι ακόμη πιο έντονη, σύμφωνα με την Idealista. Η Μαδρίτη έχασε 117.558 αγγελίες ενοικίασης, από 202.484 το 2018 σε 84.926 το 2025. Η Βαρκελώνη, από την πλευρά της, κατέγραψε κατακόρυφη πτώση 83%, χάνοντας 94.130 ακίνητα, καθώς οι αγγελίες μειώθηκαν από 113.853 το 2018 σε μόλις 19.723 το 2025.

Σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις: η Βαλένθια μείωσε την προσφορά της κατά 18.465 αγγελίες, από 39.086 σε 20.621, η Σεβίλλη κατά 12.265, από 23.960 σε 11.695, και η Γρανάδα κατά 7.463, από 15.577 σε 8.114.

Παρά τη γενικότερη πτωτική τάση, αρκετές πρωτεύουσες επαρχιών κατάφεραν να αυξήσουν τα τελευταία χρόνια τις αγγελίες για κατοικίες προς μακροχρόνια ενοικίαση. Τη μεγαλύτερη άνοδο σε απόλυτους αριθμούς κατέγραψαν η Χαέν (+488 αγγελίες, στις 1.811), το Καστεγιόν ντε λα Πλάνα (+328, στις 2.080), η Παλένθια (+191, στις 1.065), το Λογρόνιο (+190, στις 1.722) και η Άβιλα (+183, στις 1.099).

Η προσφορά αυξήθηκε επίσης στη Λεόν (+152), στην Ουέσκα (+149), στη Σεγόβια (+91), στην Τερουέλ (+49) και στην Κάθερες (+25).

Για την εκπόνηση της μελέτης, η Idealista έλαβε υπόψη μόνο τις ενεργές αγγελίες κατοικιών προς μακροχρόνια ενοικίαση που δημοσιεύτηκαν το 2018 και το 2025, με την ίδια μεθοδολογία, εξαιρώντας ρητά τις κατοικίες εποχικής ενοικίασης και τις ενοικιάσεις δωματίων.

Με πληροφορίες από democrata.es