Τα παιδιά που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν ήταν όλα κάτω των 13 ετών, ενώ οι διασώστες αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια.

Τουλάχιστον 27 μαθητές, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν κάτω των 13 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός, σκοτώθηκαν σήμερα Πέμπτη, όταν κατέρρευσε στέγη σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Στο περιστατικό τραυματίστηκαν αρκετά παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ορισμένα φέρεται να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Lady Reading Hospital, το οποίο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

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Σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών διάσωσης, η οροφή του ανώτερου ορόφου κατέρρευσε πάνω στην οροφή του πρώτου ορόφου, η οποία υποχώρησε με τη σειρά της, καταπλακώνοντας τους μαθητές που παρακολουθούσαν τα μαθήματά τους.

Τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο, ενώ οι διασώστες ανέσυραν από τα συντρίμμια τραυματισμένους μαθητές, ορισμένους εκ των οποίων ήταν αιμόφυρτοι.

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«Μέχρι στιγμής έχουμε ανασύρει τουλάχιστον 45 παιδιά από τα συντρίμμια», δήλωσε ο Ιφτιχάρ Χαν, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της περιφέρειας.

Όπως πρόσθεσε, υπάρχουν αναφορές ότι και άλλα παιδιά εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του προέδρου του Πακιστάν, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, αναφέρει: «Αυτή η σπαρακτική τραγωδία έχει βυθίσει στο σοκ ολόκληρο το έθνος».

«Ο πρόεδρος προσευχήθηκε για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση των τραυματιών» και «έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

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Με πληροφορίες από BBC, Reuters