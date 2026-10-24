Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες συναντήσεις του Χαμενεΐ που έχουν δημοσιοποιηθεί από τον περασμένο Μάρτιο, όταν ανέλαβε την ηγεσία του Ιράν, διαδεχόμενος τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Συνάντηση με τον επικεφαλής της ιρανικής Δικαιοσύνης, Γολάμ Χοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, είχε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με ανακοίνωση των δικαστικών αρχών της χώρας το Σάββατο (24/10).

Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες συναντήσεις του Χαμενεΐ που έχουν δημοσιοποιηθεί από τον περασμένο Μάρτιο, όταν ανέλαβε την ηγεσία του Ιράν, διαδεχόμενος τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Ο τελευταίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της ιρανικής Δικαιοσύνης, Mizan Online, στη συνάντηση συζητήθηκαν η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και τα εμπόδια στην εφαρμογή των σχετικών μέτρων.

Παράλληλα, εξετάστηκε το ζήτημα των αποζημιώσεων για τις υλικές και ηθικές ζημιές που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, προκλήθηκαν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

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Χωρίς δημόσια εμφάνιση από τον Μάρτιο

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση από την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ η επικοινωνία του με τους πολίτες γίνεται αποκλειστικά μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, με τις αρχικές επίσημες ανακοινώσεις να χαρακτηρίζουν τα τραύματά του επιπόλαια.

Οι αρχές δεν αποκάλυψαν ούτε τον τόπο ούτε τον ακριβή χρόνο της συνάντησής του με τον Ετζεΐ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είχε ανακοινωθεί ακόμη μία συνάντηση του ανώτατου ηγέτη με τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο.

Αντίστοιχα, έχουν δημοσιοποιηθεί συναντήσεις του με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, χωρίς ωστόσο να δοθεί στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από τις επαφές αυτές.