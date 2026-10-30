Πρόταση νόμου για τη στεγαστική πολιτική και τριήμερο δράσεων για την ανάδειξη του πολιτικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για τα ΑμεΑ ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ.

Τρεις πρωτοβουλίες για το αμέσως επόμενο διάστημα ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της εισαγωγικής του τοποθέτησης, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Τη διοργάνωση θεματικής εβδομάδας «Η Ελλάδα που παράγει» με εξόρμηση στελεχών και του ίδιου ανά την Ελλάδα για την ανάδειξη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το παραγωγικό μοντέλο.

Τριήμερο δράσεων για την ανάδειξη του πολιτικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες/ σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Πρόταση Νόμου για τη στεγαστική πολιτική.

Αναλυτικά τα σημεία της εισαγωγικής τοποθέτησης Νίκου Ανδρουλάκη:

Για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος και το άρθρο 23

«Όπως γνωρίζετε, πριν από λίγες εβδομάδες καταθέσαμε στη Βουλή μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, με ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις και αυστηρούς κανόνες για τη λειτουργία των funds και των servicers.

Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν φέρνει την πρότασή μας προς συζήτηση στη Βουλή, όπως οφείλει, αλλά προχωρά στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, υπονομεύοντας τη θέση του δανειολήπτη.

Η κυβέρνηση είναι στην όχθη των funds και των servicers υπηρετώντας τα συμφέροντα τους και όχι στην όχθη υπεράσπισης των ανθρώπων που προσπάθησαν αλλά δεν άντεξαν –δεν είναι κακοπληρωτές-, είναι αγωνιστές της ζωής που περιμένουν να ρυθμίσουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το άρθρο 23 του κυβερνητικού νομοσχεδίου, προβλέπει πως μια ιδιωτική σύμβαση ρύθμισης που θα υπογράψει ο οφειλέτης με απαίτηση που θα έχει υπολογίσει μονομερώς ο πιστωτής, θα θεωρείται εκτελεστός τίτλος και θα δίνει τη δυνατότητα στο fund σε περίπτωση που εκείνο θεωρεί πως αθετήθηκε για μικρό διάστημα η συμφωνία, να προχωρήσει σε κατάσχεση και πλειστηριασμό της περιουσίας οφειλετών και εγγυητών χωρίς να προηγηθεί έλεγχος της οφειλής, διαταγή πληρωμής και δικαστική απόφαση.

Το άρθρο 23 δηλαδή μετατρέπει ένα εργαλείο ρύθμισης όπως είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός, σε παγίδα για τους δανειολήπτες. Υπονομεύουν ευθέως τη θέση του δανειολήπτη. Νομοθετούν τον εκβιασμό του δανειολήπτη. Αντί να νομοθετήσουν την προστασία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομοθετεί την περαιτέρω ομηρία.

Μια επιλογή έχει η κυβέρνηση: Να αποσύρει άμεσα το άρθρο 23.

Το 2017 κάποιοι πούλησαν τα «κόκκινα» δάνεια χωρίς κανόνες και κριτήρια στα funds και σήμερα κάποιοι άλλοι αντί να βελτιώσουν το πλαίσιο, το κάνουν χειρότερο».

Για την πολιτική αλλαγή

«Οι πολίτες βλέπουν από τη μια πλευρά μια κυβέρνηση, που μιλά για «σταθερότητα» αλλά το μόνο σταθερό είναι η ακρίβεια, η διαφθορά και η ατιμωρησία. Και απέναντί της έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία εντοπίζει αυτό που συμβαίνει και παράλληλα προτείνει κανόνες, θεσμούς για να αλλάξει η Ελλάδα και τη δέσμευση ότι ως κυβέρνηση με την λαϊκή ετυμηγορία θα τα κάνει πράξη για να βελτιωθεί η ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων».

Για την εκδήλωση του Κασιδιάρη ανήμερα της εθνικής επετείου

«Ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας δεν είπε μια κουβέντα για την προσβολή του Κασιδιάρη στον ελληνικό λαό. Κανείς δεν ένιωσε την ευθύνη και την ανάγκη να πει κάτι δημοσίως. Τι σημαίνει «δεν συμφωνούμε με τις ιδέες του Κασιδιάρη»; Τι κάνετε;

Από τη μια τον μετρούν οι δημοσκόποι –και είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία που πήραν οι βουλευτές μας χθες στη Διάσκεψη των Προέδρων-, από την άλλη υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου που δεν επιτρέπει το κόμμα-κέλυφος, αλλά του επιτρέπεις να κάνει μια παρέλαση μίσους, μισαλλοδοξίας, ακρότητας και ρατσισμού. Θα κάνει κάτι το κράτος;

Αν θυμάστε πριν 15 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ πήρε την πρωτοβουλία για τη Χρυσή Αυγή όταν μάλιστα κάποιοι μας έλεγαν: «Μα με τι ασχολείστε!»

Το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι σε ό,τι υπονομεύει τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όπως είπα και χθες στη Βουλή, κάποιοι πάνε να παραχαράξουν την Ιστορία. Η Εθνική Συμφιλίωση αφορά αυτούς που αγωνίστηκαν κατά του κατακτητή και όχι τους προδότες. Δεν μπορεί ο Κασιδιάρης να έχει αρθρογραφήσει υπέρ του Χίτλερ, των ταγμάτων ασφαλείας, του Άουσβιτς, γεμάτο το διαδίκτυο με φωτογραφίες με σβάστικες και να επιτρέπεται την 28η Οκτωβρίου να λάβει χώρα αυτή η προσβολή. Πού είναι το κράτος να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την Ιστορία; Και αντι να υπερασπιστεί αυτά, έριχνε δακρυγόνα σε ειρηνικούς διαδηλωτές σε μια περιοχή που απέχει 20 λεπτά από το μέρος της συγκέντρωσης του Κασιδιάρη».

Task Force για το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε, επίσης, ότι με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο των S&D, Γιάννη Μανιάτη, συγκροτείται task force με τη συμμετοχή των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, πρώην Ευρωβουλευτών, στελεχών με θητεία σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και καθηγητές από τους Τομείς του ΠΑΣΟΚ για τις προτεραιότητες και τους στόχους του εξαμήνου της Ελληνικής Προεδρίας.