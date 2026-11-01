Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο Πρωθυπουργός, όσο και να κρύβεται, θα απολογηθεί προσωπικά για το άρθρο 23 του νομοσχέδιου, με το οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να υφαρπάξει, χωρίς δικαστικό έλεγχο, τις περιουσίες των δανειοληπτών για να τις χαρίσει στα funds», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Τον περιμένουμε στη Βουλή να μας εξηγήσει για ποιο λόγο επέλεξε αυτό το άρθρο και ποια συμφέροντα υπηρετεί. Ποια χατίρια ήθελαν να κάνουν και ποιες δεσμεύσεις έχουν; Ελπίζουμε να μην κρυφτεί», προσθέτει.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «αποδεικνύεται πως ο ίδιος και ο κ. Πιερρακάκης είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την αναδιανομή υπέρ των λίγων και τον αφελληνισμό της ακίνητης περιουσίας» και σχολιάζει καταληκτικά: «Είναι, συνεπώς, προτιμότερο αντί να μετράει αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, να κυκλώσει την ημέρα Τετάρτη στο ημερολόγιο του και να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί».