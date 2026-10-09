Έρευνα των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο των ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά από καταγγελίες ότι ζήτησε 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο επίκεντρο έρευνας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά από καταγγελίες ότι φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του Ντόναλντ Τραμπ, με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την επιστολή που παρουσιάζει το Dnews.gr οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από την Γκίλφοϊλ να παραδώσει οικονομικά στοιχεία και επικοινωνίες της με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Το αίτημα διατυπώθηκε με επιστολή του Δημοκρατικού βουλευτή Ρόμπερτ Γκαρσία, μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τις οικονομικές συναλλαγές της Αμερικανίδας πρέσβεως με τον επιχειρηματία και δωρητή των Ρεπουμπλικανών Έρικ Ντίτερς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από τον Ντίτερς να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση οφειλής της σε πιστωτική κάρτα της American Express, λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της.

Οι δύο πλευρές φέρονται να βρίσκονταν σε επικοινωνία επί μήνες, με τον επιχειρηματία να επιδιώκει πρόσβαση στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και στην ομοσπονδιακή φορολογική υπηρεσία, προκειμένου να προωθήσει προσωπικές νομικές και φορολογικές υποθέσεις.

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Ο Ντίτερς υποστήριξε ότι είχε καταβάλει συνολικά 300.000 δολάρια στην Γκίλφοϊλ τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να εξασφαλίσει τις εξυπηρετήσεις που επιθυμούσε. Παράλληλα, φέρεται να είχε υποσχεθεί πληρωμές έως και ενός εκατομμυρίου δολαρίων εφόσον εκείνη κατάφερνε να τον βοηθήσει.

Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά σε μηνύματα μέσω των οποίων η Γκίλφοϊλ φέρεται να προέτρεπε τον επιχειρηματία να αποφεύγει τις γραπτές επικοινωνίες σχετικά με τις μεταξύ τους συμφωνίες.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αναφορά του Γκαρσία σε ισχυρισμούς του Ντίτερς ότι η Γκίλφοϊλ ενδέχεται να είχε ακολουθήσει ανάλογες πρακτικές και με άλλους δωρητές.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής επικαλείται μάλιστα δήλωση του επιχειρηματία σύμφωνα με την οποία τέτοιου είδους δραστηριότητες φέρονται να συνεχίζονται στην Ελλάδα.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για ενδεχόμενη διαφθορά, αλλά και κινδύνους εθνικής ασφάλειας, καθώς αξιωματούχοι που εμπλέκονται σε αδιαφανείς οικονομικές συναλλαγές θα μπορούσαν να καταστούν ευάλωτοι σε πιέσεις.

Προθεσμία έως τις 22 Οκτωβρίου

Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την Αμερικανίδα πρέσβη να παραδώσει έως τις 22 Οκτωβρίου οικονομικά αρχεία, στοιχεία πληρωμών, δώρα, περιουσιακά δεδομένα και επικοινωνίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται περιλαμβάνονται ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και ο πρώην επικεφαλής της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας Μπίλι Λονγκ.

Από την πλευρά της, η νομική εκπροσώπηση της Γκίλφοϊλ αμφισβητεί τη γνησιότητα των επίμαχων μηνυμάτων, υποστηρίζοντας ότι οι πληρωμές αφορούσαν εμφανίσεις της σε εκδηλώσεις πριν από την υποψηφιότητά της για την πρεσβεία.

Η υπόθεση παραμένει στο στάδιο της διερεύνησης, χωρίς οι καταγγελίες να έχουν αποδειχθεί ή να έχει διαπιστωθεί παράνομη συμπεριφορά.

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