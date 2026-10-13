Μεγαλώνει ο θόρυβος στις ΗΠΑ και η αδιαφορία στη χώρα μας.

Δεν έχει ξανασυμβεί να απασχολήσει τόσο πολύ πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας τα αμερικανικά ΜΜΕ ούτε η συμπεριφορά του να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και έρευνας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η περίπτωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι μοναδική σε πολλά επίπεδα. Οι αποκαλύψεις που ξεκίνησαν από την WSJ πολλαπλασιάζονται και έχουν οδηγήσει σε σενάρια για ενδεχόμενη απομάκρυνσή της από την πρεσβεία στην Αθήνα.

Παρόλα αυτά, για τους εγχώριους θεσμούς το θέμα είναι σαν να μην υπάρχει. Ούτε οι καταγγελίες για "δώρα" από Έλληνες επιχειρηματίες ούτε για συνεργασία με λομπίστα που δραστηριοποιείται στον ενεργειακό χώρο. Τα υπόλοιπα, αυτά που αφορούν τα οικονομικά της, προφανώς είναι αμιγώς αμερικανικού ενδιαφέροντος. Αλλά μόνο αυτά...

Α.