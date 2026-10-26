Στην ψηφιακή πλατφόρμα θα πρέπει να επιλέξουν την κατηγορία για τη δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής φυσικών ή νομικών προσώπων, ανάλογα με την περίπτωση.

Παρατείνεται έως και τις 13 Νοεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής που αφορούν τον Σεπτέμβριο του 2026, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η απόφαση Α.1227/2026 αποσκοπεί στη διευκόλυνση των υπόχρεων και των διαχειριστών ακινήτων που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεών τους.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521, τηλεφωνικά στο 1521, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00, ή ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, όλο το εικοσιτετράωρο.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα θα πρέπει να επιλέξουν την κατηγορία για τη δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής φυσικών ή νομικών προσώπων, ανάλογα με την περίπτωση.