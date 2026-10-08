Η νέα αύξηση έρχεται μετά τη μείωση που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, δείχνοντας ότι το πρόβλημα των καθυστερημένων πληρωμών παραμένει ανοιχτό.

Την ανηφόρα πήραν ξανά τα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, με τις απλήρωτες υποχρεώσεις και τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων να αυξάνονται κατά 552 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις έναν μήνα.

Ο συνολικός λογαριασμός ξεπέρασε τα 3,8 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, αποκαλύπτοντας ότι το κράτος εξακολουθεί να καθυστερεί σημαντικές πληρωμές προς την αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες διαμορφώθηκαν στο τέλος Αυγούστου 2026 στα 2,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 158 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο.

Η νέα αύξηση έρχεται μετά τη μείωση που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, δείχνοντας ότι το πρόβλημα των καθυστερημένων πληρωμών παραμένει ανοιχτό.

Τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων χρεών. Οι οφειλές τους προς προμηθευτές έφτασαν τον Αύγουστο στο 1,331 δισ. ευρώ, από 1,238 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, σημειώνοντας αύξηση 93 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα. Ακολουθούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 733 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχονται σε 329 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τα λοιπά νομικά πρόσωπα εμφανίζουν οφειλές ύψους 250 εκατ. ευρώ.

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Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις επιστροφές φόρων που περιμένουν να εισπράξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μέσα στον Αύγουστο, οι εκκρεμείς επιστροφές αυξήθηκαν κατά 394 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά στο 1,023 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 248 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που έχουν καθυστερήσει περισσότερο από 90 ημέρες, ενώ τα υπόλοιπα 775 εκατ. ευρώ δεν έχουν ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμα. Η ΑΑΔΕ καλείται να επιστρέψει 493 εκατ. ευρώ από άμεσους φόρους, κυρίως φόρο εισοδήματος, και 421 εκατ. ευρώ από έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Παράλληλα, εκκρεμούν επιστροφές ύψους 158 εκατ. ευρώ, καθώς χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν ανταποκριθεί ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.