Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν πάει ...Γκράβα;

Άριστες είναι οι θέσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Κώστα Καραμανλή.

Γεγονός που επιβεβαιώθηκε όχι μόνο από την επίσκεψη του «τσάρου» της οικονομίας στην έδρα της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη, αλλά και από το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός τον περίμενε ο ίδιος και τον υποδέχτηκε στην πόρτα των γραφείων της εταιρίας!

Και πολύ περισσότερο καθώς αμέσως μετά ο πρώην πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup συνέφαγαν επί δίωρο σε εστιατόριο της παλιάς πόλης.

Να σας πούμε απλώς ότι ο Κ. Πιερρακάκης έχει επισκεφτεί παλαιότερα τον Κώστα Καραμανλή στο γραφείο του, με τον πρώην πρωθυπουργό να έχει πολύ καλή γνώμη για τον "τσάρο" της οικονομίας!

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Ο Κυριάκος να ρωτάει τον ...Κυριάκο!

Αντιθέτως, οι σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι κάτω του ...μηδενός!

Και δεν είναι μόνο οι πολιτικές διαφορές και η πορεία της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κώστας Καραμανλής θεώρησε -και σωστά- πολύ προσβλητική τη συμπεριφορά του πρωθυπουργού όταν (μόλις είχε αναλάβει την προεδρία της ΣΕΚΑΠ) σε εκδήλωση, ενώπιον πολύ σημαντικών προσώπων, τον χαιρέτησε και του είπε: «Κώστα, πώς πάνε τα ..καπνά;».

Ο πρώην πρωθυπουργός το θεώρησε (και σωστά) πως ήταν ιδιαίτερα προσβλητική η συμπεριφορά αυτή του Κ. Μητσοτάκη -λες και είναι μειωτικό να δουλεύεις για το εισόδημα της οικογενείας σου. Και όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, σε προσωπικό επίπεδο, δεν πρόκειται να τη συγχωρήσει ποτέ!

Σε κάθε περίπτωση, αν ο πρωθυπουργός θελήσει να μάθει «πώς πάνε τα καπνά», ας ρωτάει πλέον και τον ...υπουργό του!

ΥΓ: Πανέξυπνος ο Πιερρακάκης, κινείται με σχέδιο και κάνει μεγάλες κινήσεις!

Καραμανλής δικαιώνει ...Μεταξά!

Πέρασε απαρατήρητο, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Στην σημαντική ομιλία του ο Κ. Καραμανλής στην Ένωση Αποστράτων στο Πολεμικό Μουσείο για την επέτειο του "Όχι", εκφράστηκε με πολύ θετικά λόγια για τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Δικαιολογώντας και παινεύοντας την θητεία του πριν τον πόλεμο.

Απόδειξη ότι η ιδεολογική μάχη για την ιστορία είναι όλο και περισσότερο παρούσα.

Και ότι είναι ταυτόχρονα και πολιτική μάχη!

Η NAVTEX που ενέχει θέση ειδοποίησης!

Μάλλον ανούσια θα ήταν η συζήτηση για το αν θα υπάρξει ειδοποίηση ή αν θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο με την Κύπρο, αν δεν υπήρχαν σκοπιμότητες.

Γιατί αρκεί και μόνο η έκδοση της NAVTEX.

Η NAVTEX βλέπετε αποτελεί ειδοποίηση προς την Τουρκία και προς κάθε άλλη ενδιαφερόμενη χώρα.

Όλα τα άλλα μάλλον είναι ...εκ του πονηρού!

Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν πάει στην Κυψέλη ή την Γκράβα;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει περιοδείες σε όλη τη χώρα και αναδεικνύει σειρά προβλημάτων.

Εκεί που αποφεύγει να πάει είναι σε θέματα που απασχολούν την Αθήνα και εμπλέκεται ο Δήμος της πρωτεύουσας.

Πχ στην Κυψέλη ή την Γκράβα.

Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν λέμε ότι το κάνει επίτηδες.

Την απορία μας εκφράζουμε...