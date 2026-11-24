Έρευνα με σκύλους, drones και ελικόπτερο στο εξοχικό του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι μετά τη διάρρηξη στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Η αστυνομία του Νόρφολκ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα λίγο πριν από τις 18:00 της Δευτέρας, έπειτα από αναφορά για ύποπτη δραστηριότητα σε ακίνητο στο κτήμα Σάντριγχαμ της βασιλικής οικογένειας, στο Νόρφολκ.

Ακολούθησε έρευνα με χρήση σκύλων, drones και ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι δύο άνδρες, οι οποίοι παραμένουν υπό κράτηση ως ύποπτοι για διάρρηξη και παράνομη είσοδο. Η οικογένεια δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο ακίνητο, ανέφερε η αστυνομία.

Δώρο γάμου της βασίλισσας Ελισάβετ το εξοχικό του Γουίλιαμ

Η Sun μετέδωσε πρώτη ότι η αστυνομία διερευνά διάρρηξη στο Anmer Hall, το ακίνητο με τα 10 υπνοδωμάτια το οποίο παραχώρησε η βασίλισσα Ελισάβετ στον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, ως δώρο γάμου, το 2011.

Το ζευγάρι επισκέπτεται το ακίνητο για διακοπές και για σύντομες αποδράσεις, αλλά η κύρια κατοικία τους είναι στο κάστρο Ουίνδσορ. Εκπρόσωπος του διαδόχου του θρόνου δήλωσε ότι δεν γίνονται σχόλια επί ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια.

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Η είδηση για τη διάρρηξη έγινε γνωστή την ώρα που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ επισκεπτόταν τον Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, στη Ντάουνινγκ Στριτ. Δεν είναι συχνές οι επισκέψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στην πρωθυπουργική κατοικία.

{https://x.com/SkyNews/status/2125190179514175842}

Με πληροφορίες από Reuters, BBC