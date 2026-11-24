Τι ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης για την αυριανή (25/11) λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών, τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς.

Αλλαγές στη λειτουργία συγκεκριμένων τμημάτων των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Παλλήνης θα ισχύσουν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου λόγω της απεργίας σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου προς τους γονείς και κηδεμόνες. Ειδικότερα, οι αλλαγές αφορούν τον 2ο και τον 3ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Γέρακα, καθώς και τον 7ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Παλλήνης. Αναλυτικά, τι ισχύει ανά σταθμό:

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Γέρακα (οδός Κλειτάρχου)

Τα Α΄, Β΄ και Γ΄ Βρεφικά τμήματα θα λειτουργήσουν κανονικά, με πλήρες ωράριο.

Τα Α΄ και Β΄ Νηπιακά τμήματα θα λειτουργήσουν έως τις 13:30.

Το Δ΄ Βρεφικό τμήμα θα παραμείνει κλειστό.

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3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Γέρακα (οδός Ανάφης)

Το Β΄ Βρεφικό τμήμα θα λειτουργήσει έως τις 13:30.

Όλα τα υπόλοιπα τμήματα θα λειτουργήσουν κανονικά.

7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Παλλήνης (οδός Ζεφύρου)

Το Α΄ Νηπιακό και το Γ΄ Βρεφικό τμήμα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Το Α΄ Βρεφικό τμήμα θα λειτουργήσει έως τις 13:30.

Το Β΄ Βρεφικό και το Β΄ Νηπιακό τμήμα θα παραμείνουν κλειστά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης, όλοι οι υπόλοιποι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, με πλήρες ωράριο.

Η ανάρτηση του Δήμου Παλλήνης

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