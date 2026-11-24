«Το ΠΑΣΟΚ στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους και στις δίκαιες διεκδικήσεις τους», σημειώνει ο Παύλος Χρηστίδης με φόντο την αυριανή απεργία.

«Η αυριανή πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ και του ΕΚΑ αναδεικνύει με σαφήνεια την ανάγκη για μια νέα ισορροπία στον κόσμο της εργασίας, με καλύτερες αμοιβές, ισχυρότερα δικαιώματα και ουσιαστικό σεβασμό στην προσφορά κάθε εργαζομένου», αναφέρει σε δήλωση του ο Παύλος Χρηστίδης.

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στην Υγεία, στις μεταφορές, στο εμπόριο και σε κάθε κλάδο που στηρίζει την κοινωνία διεκδικούν αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαρκή στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών και αποτελεσματική προστασία της αγοραστικής τους δύναμης.

Η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια οικονομία με κοινωνικό πρόσημο.

Παράλληλα, η στελέχωση των σχολείων, των νοσοκομείων και των δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί επένδυση στην ποιότητα ζωής και την ασφάλεια όλων των πολιτών», συνεχίζει ο Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και προσθέτει: «Για το ΠΑΣΟΚ, η εργασία με δικαιώματα, αξιοπρέπεια και προοπτική βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής και ιστορικής του ταυτότητας. Η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, η προστασία της εργασίας και η αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους αποτελούν σταθερές προτεραιότητες της σοσιαλδημοκρατικής μας πρότασης.

Η ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς, περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους που παράγουν τον πλούτο της χώρας».

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Καταλήγοντας το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνει: «Το ΠΑΣΟΚ στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους και στις δίκαιες διεκδικήσεις τους, με συνέπεια στην ιστορική του διαδρομή και με σταθερή προσήλωση σε μια κοινωνία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ίσων ευκαιριών».