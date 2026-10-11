Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έπειτα από εισαγγελική εντολή, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλειά του.

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 14χρονου αγοριού από τη Μακρινίτσα Πηλίου, καθώς τα ίχνη του χάθηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Πρόκειται για τον Μακάρυ Χάννα, αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου 2026. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για το περιστατικό την Κυριακή και απηύθυνε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αρχές.

Ο Μακάρυ Χάννα έχει ύψος περίπου 1,67 μέτρα, κανονικό βάρος, καστανά σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, φέρει τατουάζ στα χέρια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα και μπλε τζιν παντελόνι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του κρίθηκε αναγκαία, καθώς, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί όποιον διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό του ανηλίκου να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι πολίτες μπορούν να καλούν όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, να ενημερώνουν οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή να αξιοποιούν την εφαρμογή Missing Alert app, μέσω της οποίας παρέχεται ενημέρωση για την υπόθεση.

Κάθε πληροφορία, ακόμη και αν φαίνεται ασήμαντη, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τον εντοπισμό του 14χρονου.