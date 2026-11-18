Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των πτωχεύσεων ανά νομική μορφή.

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιχειρήσεων που κηρύχθηκαν σε πτώχευση ανήλθε σε 392, έναντι μόλις 23 το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1.604,3%. Ωστόσο, η εντυπωσιακή αυτή μεταβολή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αλλαγή στον τρόπο καταγραφής των πτωχεύσεων, καθώς, βάσει του νόμου 5108/2024, στα στοιχεία του 2025 συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, οι οποίες προηγουμένως υπάγονταν στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων και εντάχθηκαν στα Πρωτοδικεία. Από τις συνολικά 392 πτωχεύσεις, οι 361 αφορούσαν πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου και μόλις 31 μεγάλου αντικειμένου, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσεκτική ερμηνεία της σύγκρισης με το προηγούμενο έτος.

Ατομικές επιχειρήσεις στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των πτωχεύσεων ανά νομική μορφή, καθώς οι ατομικές επιχειρήσεις συγκέντρωσαν τη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων. Ειδικότερα, 270 ατομικές επιχειρήσεις κηρύχθηκαν σε πτώχευση, αντιπροσωπεύοντας το 68,9% του συνόλου, ενώ ακολούθησαν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες με 55 πτωχεύσεις, οι προσωπικές εταιρείες με 43 και οι επιχειρήσεις άλλης ή άγνωστης νομικής μορφής με 24. Σε βάθος δεκαετίας, από το 2016 έως το 2025, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πτωχεύσεων διαμορφώθηκε στο 15%, με τις ατομικές επιχειρήσεις να εμφανίζουν μέση ετήσια αύξηση 30,3%, τις προσωπικές εταιρείες 11,6% και τις κεφαλαιουχικές εταιρείες να καταγράφουν μείωση 1,8%.

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κρατούν τα πρωτεία

Σε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό πτωχεύσεων, φθάνοντας το 25%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης με 22,2%, ενώ ακολούθησαν η μεταποίηση με 12,2% και οι κατασκευές με 9,9%. Σημαντική συμμετοχή καταγράφηκε επίσης στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 5,9%, στις μεταφορές και την αποθήκευση με 5,6% και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με 5,1%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν οι μισές καταγεγραμμένες πτωχεύσεις συγκεντρώθηκαν στους κλάδους του εμπορίου, των καταλυμάτων και της εστίασης.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, το Πρωτοδικείο Αθηνών κατέγραψε τις περισσότερες πτωχεύσεις, συνολικά 129, ενώ ακολούθησαν η Θεσσαλονίκη με 61, ο Πειραιάς με 33 και το Ηράκλειο με 23. Παράλληλα, οι πτωχεύσεις για τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι επαληθεύσεις απαιτήσεων ανήλθαν σε 35, έναντι 15 το 2024, ενώ το συνολικό βεβαιωμένο παθητικό αυξήθηκε στα 78,1 εκατ. ευρώ, από 16,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των απασχολουμένων που είχαν απαιτήσεις διαμορφώθηκε σε 257, έναντι 21 το 2024.