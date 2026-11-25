Η απόφαση ανάκλησης πάρθηκε καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή κοψίματος για τον χρήστη.

Σε ανάκληση του έκκεντρου τριβείου Dexter 320W προχωρά η Leroy Merlin Ελλάδας και Κύπρου, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας και καλώντας τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να σταματήσουν αμέσως τη χρήση του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης της βάσης του τριβείου από το μηχάνημα, εξαιτίας βιδών που ενδέχεται να μην έχουν σφιχτεί επαρκώς. Η συγκεκριμένη αστοχία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή κόψιμο στον χρήστη κατά τη λειτουργία του εργαλείου. Οι καταναλωτές που διαθέτουν το συγκεκριμένο μοντέλο και τις υπό ανάκληση παρτίδες καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν ξανά και να ακολουθήσουν τη διαδικασία επιστροφής, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος τραυματισμού.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν αγοράσει το προϊόν που ανακαλείται

Η Leroy Merlin καλεί τους καταναλωτές να διακόψουν αμέσως τη χρήση του έκκεντρου τριβείου. Να προετοιμάσουν το προϊόν για επιστροφή. Να το επιστρέψουν στο πλησιέστερο κατάστημα Leroy Merlin. Η παραλαβή και η διευθέτηση του ζητήματος θα πραγματοποιηθούν από το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση του καταστήματος, ενώ οι καταναλωτές θα ενημερωθούν εκεί για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία:

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