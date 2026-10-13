«Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι όποιος κι αν είναι αντικαταστάτης της, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίζει να κρατάει την χώρα μας δέσμια των ενεργειακών σχεδιασμών του Τραμπ», αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Αναγνώριση της σοβαρότητας των καταγγελιών περί διαφθοράς, δωροληψίας και διαπλοκής με Έλληνες επιχειρηματίες χαρακτηρίζει την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι δεν ζήτησε εξηγήσεις ούτε διαμαρτυρήθηκε για τις φερόμενες παρεμβάσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας, ενώ υποστηρίζει ότι η ενεργειακή και αμυντική πολιτική εξυπηρετεί αμερικανικά και εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος.

Ζητά, τέλος, η κυβέρνηση να θέτει ως προτεραιότητα την εθνική κυριαρχία και την εξυπηρέτηση του ελληνικού λαού.

Αναλυτικά η ανάρτηση Σακελλαρίδη

«Η αποπομπή της Κ. Γκίλφοϊλ υπό το βάρος των αποκαλύψεων των διεθνών ΜΜΕ στην ουσία αποτελεί αναγνώριση της σοβαρότητας των όσων καταγγέλλονται για διαφθορά και δωροληψία, αλλά και διαπλοκή με επιχειρηματίες στην Ελλάδα.

Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι όποιος κι αν είναι αντικαταστάτης της, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίζει να κρατάει την χώρα μας δέσμια των ενεργειακών σχεδιασμών του Τραμπ και των ντόπιων επιχειρηματικών συμφερόντων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πανάκριβο αμερικανικό LNG μέσω του «κάθετου διαδρόμου» θα αποτελεί βασική ενεργειακή πηγή για την χώρα μας και τα Βαλκάνια, τη στιγμή μάλιστα που από την άλλη, ο Τραμπ φαίνεται να συνάπτει συμφωνίες με τη Ρωσία για προμήθεια φθηνών ρωσικών καυσίμων.

{https://www.facebook.com/gabriel.sakellaridis/posts/pfbid0o61HvyHiP6sAj2Nmxf3FJmGpTD2GRd2LT9N4exbqSw8XUsCxGtq5Ja4cSzNNPxxvl}

Η αποπομπή της Κ. Γκίλφοϊλ όμως αφήνει έκθετη την κυβέρνηση Μητσοτάκη για σειρά από ζητήματα:

Πρώτον, δεν ζήτησε ποτέ ενημέρωση από την Πρεσβεία των ΗΠΑ για καμία από τις καταγγελίες που έγιναν στις αποκαλύψεις των διεθνών ΜΜΕ, ούτε καν αυτές που αφορούν άμεσα τη διαπλοκή με Έλληνες επιχειρηματίες.

Δεύτερον, δεν προέβη σε καμία διαμαρτυρία για τις προκλητικές τοποθετήσεις της Πρέσβειρας των ΗΠΑ σε Υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης, όταν προειδοποιούσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να αλλάζουν κυβερνήσεις ανακαλούσαμε τα συμφέροντα τους. Επιπλέον, η κυβέρνηση έσπευσε να προστατεύσει την Κίμπερλι υπό το βάρος των αποκαλύψεων για παρεμβάσεις σε χώρες της Βαλκανικής γειτονιάς μας.

Τρίτον, η κυβέρνηση έχει μετατρέψει την χώρα μας σε δορυφόρο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπου ντόπιοι επιχειρηματίες πλουτίζουν με αμυντικές και ενεργειακές συμφωνίες εις βάρος του ελληνικού λαού.

Η εθνική κυριαρχία δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων.

Δεν μας αξίζει μια Ελλάδα τέτοιο προτεκτοράτο.

Η κυβέρνηση οφείλει να υπηρετεί τον ελληνικό λαό. Όχι να διαμεσολαβεί για τις δουλειές των ισχυρών».

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στο Liveblog του Dnews.gr