«Να σπάσουμε τον συμβιβασμό και τις χαμηλές προσδοκίες», τονίζει μεταξύ άλλων ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος τις τελευταίες μέρες πραγματοποίησε με το επιτελείο του περιοδεία στα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Πάτρα.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης συνομίλησε με τους κατοίκους των επαρχιακών περιοχών και τα τοπικά κινήματα για τα προβλήματα διαβίωσης των περιοχών, άκουσε τους προβληματισμούς τους αλλά και την απουσία ενός οράματος για μία καλύτερη ζωή, που το στερούν οι τωρινές συγκυρίες.

«Αυτόν τον συμβιβασμό με τις χαμηλές προσδοκίες που έχουμε από τη ζωή μας πρέπει να σπάσουμε.Αυτή την προοπτική για μια καλύτερη ζωή που δικαιούμαστε, πρέπει να οραματιστούμε.», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεσμεύεται ότι η Νέα Αριστερά θα αλλάξει τους συσχετισμούς στην κοινωνία για μία καλύτερη ζωη, σε όλη την Ελλάδα, «εκεί που χτίζονται οι αντιστάσεις, εκεί που δίνονται οι μάχες».

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