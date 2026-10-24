Αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί πλέον να αποφεύγει τις συγκρούσεις.

Για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τον θυμό της, τις έντονες αντιδράσεις που είχε στο παρελθόν, αλλά και όσα την κάνουν να χάνει την ψυχραιμία της μίλησε η Μαρία Σολωμού, το Σάββατο (24/10), στην εκπομπή «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε ότι βιώνει όλα τα συναισθήματά της με μεγάλη ένταση, ενώ αποκάλυψε πως στο παρελθόν συνήθιζε να βγαίνει για τρέξιμο προκειμένου να εκτονώσει τον θυμό της, διανύοντας ακόμη και δύο χιλιόμετρα.

Παράλληλα, εξήγησε ότι, αν και δεν θεωρεί τον εαυτό της εύθικτο, υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να ανεχτεί και αυτό είναι η αδικία.

«Ένταση έχω πάντα στο πρόσωπό μου. Ζω όλα τα συναισθήματα στο τέρμα τους. Δεν είμαι καθόλου εύθικτη, αλλά δεν αντέχω το αίσθημα της αδικίας. Εκεί απασφαλίζω, αλλά ζεν, δεν τσακώνομαι επίσημα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Σολωμού.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στους έντονους καβγάδες που είχε στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας ότι μια προσωπική διαφωνία το 2006 αποτέλεσε σημείο καμπής για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τέτοιες καταστάσεις.

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«Νομίζω η τελευταία φορά που τσακώθηκα έντονα και είπα “δεν θα ξανασυμβεί αυτό” ήταν το 2006, ήταν σε προσωπική φάση. Έχω τσακωθεί αρκετά ακραία στη ζωή μου, οπότε συνειδητοποίησα ότι δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό», εξομολογήθηκε.

Πώς διαχειρίζεται σήμερα τον θυμό της

Στη συνέχεια, η Μαρία Σολωμού περιέγραψε πώς έχει αλλάξει η αντίδρασή της όταν αισθάνεται ότι ο θυμός της ξεφεύγει από τον έλεγχο. Όπως είπε, αντί να εμπλακεί σε μια αντιπαράθεση, προτιμά να απομακρύνεται και να κοιμάται, αφήνοντας την ένταση να υποχωρήσει.

«Εγώ όταν νιώθω ότι μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, λέω “δικαίωμα”, δεν τσακώνομαι και πάω και πέφτω και κοιμάμαι. Κοιμάμαι για να φύγει όλο αυτό το πράγμα και όταν σηκώνομαι μπορεί να το συζητήσω ή όχι», εξήγησε.

Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι ο εκνευρισμός της δεν εξαφανίζεται απαραίτητα με τον ύπνο, καθώς μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

«Εμένα ο θυμός θα μείνει τρεις μέρες, αλλά εσωτερικά», κατέληξε η ηθοποιός, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί πλέον να αποφεύγει τις συγκρούσεις.

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