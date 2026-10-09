Η Μαρία Σολωμού με αφορμή την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της, Μάριο Αθανασίου.

Με αφορμή την ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, η Μαρία Σολωμού αναφέρθηκε στην σχέση της με τον Μάριο Αθανασίου, και στον τρόπο που πιθανά θα αντιδρούσε η ίδια σε περίπτωση ρήξης.

Η γνωστή ηθοποιός, το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Η ίδια, με αφορμή τα όσα έχουν μαθευτεί για την σχέση των δύο καλλιτεχνών, αναφέρθηκε στην σχέση της με τον Μάριο Αθανασίου, τονίζοντας ότι σε περίπτωση ρήξης θα «έκανε πίσω», καθώς έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί.

Μαρία Σολωμού: «Δεν πιστεύω ποτέ να ερχόμουν σε ρήξη με τον Μάριο»

Η Μαρία Σολωμού εξήγησε ότι με τον πρώην σύντροφό της έχουν αρκετές διαφωνίες ανά διαστήματα, ωστόσο θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφεύγονται οι εντάσεις.

«Τα έχουμε πολύ καλά με τον Μάριο μέσα στα χρόνια. Κοίταξε να δεις τώρα, δεν συνεργαζόμαστε με τον Μάριο... Όσες φορές έχω συνεργαστεί, είναι υπέροχος ο Μάριος. Στην κανονικότητά μας, ούτε εγώ συνεργάζομαι 100% με τον Μάριο. Δηλαδή, είμαστε δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν πιστεύω ποτέ - και θα έκανα εγώ πίσω 100% - να ερχόμουν σε ρήξη με τον Μάριο, γιατί έχουμε ένα παιδί μαζί. Αυτό το πράγμα, όσο χρονών και να είναι το παιδί δεν θα ήθελα ποτέ να υπάρχει ούτε σαν ιδέα, ούτε σαν εικόνα. Βέβαια έχουμε τσακωθεί και έχουμε διαφωνήσει χίλιες πεντακόσιες φορές. Κάποια στιγμή, κάποιος θα κάνει πίσω οπωσδήποτε…».

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Όπως μάλιστα εξήγησε η ηθοποιός, μέχρι στιγμής έχει τύχει να συνεργαστεί με τον Μάριο Αθανασίου ελάχιστες φορές, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι είναι πολύ καλός συνεργάτης και θα μπορούσε να ξανά συνεργαστεί μαζί του στο μέλλον.

Τέλος, η Μαρία Σολωμού αναφέρθηκε στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, αποκαλύπτοντας ότι γνωρίζει και τους δύο καλλιτέχνες.

Η ηθοποιός, αναφέρθηκε στον μουσικοσυνθέτη λέγοντας: «Τους ξέρω και τους δύο, όχι παρέα. Η Άννα μου έχει γνωρίσει τον Νίκο. Εγώ τον Νίκο, τον έχω γνωρίσει και από άλλη μεριά καλύτερα και έχουμε μιλήσει και αρκετά μαζί. Είναι ένας πολύ ιδιόρρυθμος άνθρωπος, είναι πανέξυπνος, είναι ευφυής και μάλιστα έβλεπα πόσο πολύ αγαπιούνται με την Άννα. Δεν μπορώ να έχω κάποια άποψη για όλο αυτό που έχει συμβεί, με στενοχωρεί… Αυτό μπορώ να πω».

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