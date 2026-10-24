Άφησε πίσω της τις ήττες από Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League.

Η ΑΕΚ μετά τις δυο ήττες από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και την Μάντσεστερ Σίτι για τη League Phase του Champions League επέστρεψε στη Super League και επικράτησε με 5-0 του Παναιτωλικού το βράδυ του Σαββάτου 24/10.

Σε ένα από τα καλύτερα ημίχρονά της στη σεζόν, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 3-0 πριν την ανάπαυλα με τα γκολ των Αρόλντ Μουκουντί (4') Αμπουμπακαρί Κοϊτά (23') και Σαλβαδόρ Ζίνι (38') και ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 4-0 στο 56' με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Μπάρναμπας Βάργκα, σε μια φάση που ο διαιτητής Φίτσας χρειάστηκε παρέμβαση του VAR για να καταλογίσει την ανατροπή του Ζίνι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα Ξενόπουλο. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε με δυνατό σουτ ο Ζούμπκοφ (90+2') με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει ως νικήτρια με 5-0 την αναμέτρηση.