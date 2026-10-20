Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Η League Phase του Champions League ξεκίνησε ιδανικά για την ΑΕΚ (εντός έδρας νίκη με 1-0 επί της ΛΑΣΚ Λιντς), μπορεί να μην είχε ανάλογη συνέχεια (ήττα με 3-1 από την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο), αλλά ο δρόμος μόλις ξεκίνησε και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι αποφασισμένη (και ικανή) να φτάσει στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Απόψε (Τρίτη 20/10, 22:00), η πρωταθλήτρια Ελλάδας δίνει το θεωρητικά πιο απαιτητικό της παιχνίδι, αφού αντιμετωπίζει στο «Έτιχαντ» την Μάντσεστερ Σίτι, πρωτοπόρο της Premier League με το απόλυτο νικών (επτά) και βαθμών (21) και με μια νίκη – μια ήττα στο Champions League.

Η Interwetten… επιμένει ελληνικά με απόδοση 6.75*, η οποία προκύπτει από Betbuilder με τρεις επιλογές, όσοι και οι βαθμοί που έχει μαζέψει μέχρι τώρα η ΑΕΚ και, βεβαίως, φιλοδοξεί να αυγατίσει, ώστε να φτάσει σε αυτούς που χρειάζονται για να βρίσκεται στην πρώτη 24άδα, με το φινάλε της League Phase.

Έχουμε και λέμε: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες (παρά τις απουσίες της Σίτι), να εκτελεστούν πάνω από 9,5 κόρνερ συνολικά και να βρει δίχτυα ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στις (πολύ) καλές εμφανίσεις.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

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Εκτός, άλλωστε, από την αναμέτρηση της ΑΕΚ, το διήμερο περιλαμβάνει σπουδαίες μονομαχίες, όπου κυριαρχούν το Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα (20/10, 22:00) και το Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ (Τετάρτη 21/10, 22:00), τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι πρόωροι τελικοί.

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