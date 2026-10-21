Βαριά ήττα για την ΑΕΚ από την ανώτερη Σίτι.

Τον τίτλο του μεγάλου φαβορί επιβεβαίωσε η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επικράτησε με άνεση της ΑΕΚ με σκορ 5-1 στο Etihad στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η Σίτι πήγε προηγούμενη στο ημίχρονο με 2-0 κυριαρχώντας απόλυτα της Ένωσης.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανέβασε ρυθμό, μείωσε σε 2-1 με τον Πήλιο, όμως δεν μπόρεσε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω και δέχθηκε άλλα τρία γκολ.

Ο αγώνας

Η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης μόλις στο 12΄. Ο Έντσο Φερνάντες εκτέλεσε το φάουλ έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και με τη βοήθεια της τύχης στρώθηκε στον αμαρκάριστο Άντερσον, ο οποίος έκανε το 1-0.

Η ομάδα του Μαρέσκα ήταν διαρκώς απειλητική, ταλαιπωρώντας διαρκώς την άμυνα της ΑΕΚ. Στο 33΄ Λιούις και Φόντεν συνδυάστηκαν εκπληκτικά και ο δεύτερος διπλασίασε τα τέρματα για τους Πολίτες.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ μπήκε ξανά στην διεκδίκηση της αναμέτρησης. Στο 52΄ ο Πήλιος ξεχύθηκε στην αντεπίθεση και με ωραίο διαγώνιο πλασέ νίκησε τον Ντοναρούμα και μείωσε σε 2-1.

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Η Σίτι βρήκε εύκολα τρόπο να διευρύνει ξανά το σκορ 5 λεπτά αργότερα. Ο Φόντεν πάσαρε στον Τσέρκι, εκείνος άδειασε τον Αριάγκα και με πλασέ από το ύψος του πέναλντι έκανε το 3-1.

Το 4-1 για τους γηπεδούχους ήρθε στο 65΄ πάλι με τον Φόντεν, ενώ στο 75΄ ο ίδιος παίκτης με χατ τρικ έκανε το 5-1 σε κενή εστία, έπειτα από γύρισμα του ΜακΑϊντού.

Οι ενδεκάδες

Μάντσεστερ Σίτι (Μαρέσκα):Ντοναρούμα, Γκβάρντιολ (72′ Ρέις), Ντίας (83′ Μπρέιθγουέιτ), Κουσάνοφ, Λιούις, Φερνάντες (72′ Αϊτ-Νουρί), Άντερσον, Άλαν Ελίας, Σερκί, Φόντεν, Σαμπά (62′ ΜακΑϊντού)

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (46′ Κοϊτά), Αριάγκα (83′ Γκατσίνοβιτς), Μάγερ, Ζοάο Μάριο, Βάργκα (46′ Ζίνι), Γιόβιτς (83′ Βιτάλις)