Σύσσωμη η ομάδα του Ολυμπιακού στο επίσημο άνοιγμα του «House of Legend»

Το νέο της «εμπορικό σπίτι» στην καρδιά του Πειραιά εγκαινίασε ο Ολυμπιακός, καθώς το «House of Legend» άνοιξε τις πόρτες του το απόγευμα της Τρίτης (20/10).

Οι πρωταθλητές Ευρώπης απέκτησαν νέα, υπερσύγχρονη μπουτίκ, στην οποία οι φίλαθλοι της ομάδες μπορούν να προμηθευτούν προϊόντα της αγαπημένης τους ομάδας.

Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» θα έχουν πρόσβαση σε μία ευρεία γκάμα επιλογών, όπως οι επίσημες εμφανίσεις της ομάδας, casual ρουχισμός, αξεσουάρ και lifestyle συλλογές, όλα με την «υπογραφή» της NIKE.

Το παρόν στα εγκαίνια έδωσαν οι παίκτες, ο προπονητής και μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού, αλλά και πλήθος κόσμου.

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Το «House of Legend» βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 17, στον Πειραιά.

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI