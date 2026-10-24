Υποψίες για εμπρησμό. Κίνδυνος κατάρρευσης του κτιρίου.

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά στο ιστορικό ορεινό καταφύγιο του Αδόλφου Χίτλερ, γνωστό ως «Φωλιά του Αετού», στις βαυαρικές Άλπεις της Γερμανίας, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού από πρόθεση.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 33χρονος Γερμανός, ενώ περίπου 200 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς στο Κέλσταϊνχαους, ένα κτίριο που βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 1.800 μέτρων, κοντά στο Μπέρχτεσγκάντεν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (23/10), όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός από ανιχνευτή καπνού. Οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν φλόγες να υψώνονται από το ιστορικό κτίσμα.

Ακολούθησε ολονύχτια επιχείρηση κατάσβεσης, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η βροχή μετατράπηκε σε χιονόπτωση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και η δυσκολία πρόσβασης λόγω του υψομέτρου περιόρισαν τις δυνατότητες επέμβασης.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της πυροσβεστικής Μίχαελ Μπραντλ, οι τελευταίες εστίες κατασβέστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, ωστόσο οι πυροσβέστες δεν εισήλθαν στο εσωτερικό του κτιρίου, εξαιτίας του κινδύνου κατάρρευσης.

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«Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πώς συνελήφθη ο 33χρονος

Κατά τη μετάβασή τους στο σημείο της πυρκαγιάς, αστυνομικοί και πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνδρα να οδηγεί κόκκινη μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο οδηγός συνελήφθη και ταυτοποιήθηκε ως 33χρονος Γερμανός, ο οποίος διατηρεί δεσμούς με την περιοχή, χωρίς να κατοικεί εκεί.

Ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Τράουνσταϊν, Ράινερ Φίτσε, ανέφερε ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως πιθανό εμπρησμό από πρόθεση.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πράξη να συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας του υπόπτου. Ωστόσο, λόγω της ιστορικής σημασίας του κτιρίου, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο πολιτικού κινήτρου.

Ο 33χρονος εξετάστηκε από ψυχίατρο και αποφασίστηκε η προσωρινή νοσηλεία του σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Η ιστορία της «Φωλιάς του Αετού»

Το Κέλσταϊνχαους κατασκευάστηκε την περίοδο 1937-1938 και αποτελούσε μέρος της ναζιστικής ζώνης του Ομπερσάλτσμπεργκ, όπου βρίσκονταν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσαν ο Χίτλερ και υψηλόβαθμα στελέχη του καθεστώτος.

Το κτίριο παρέμεινε άθικτο κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και από το 1952 λειτουργούσε ως εστιατόριο και ιστορικό αξιοθέατο, προσελκύοντας περίπου 350.000 επισκέπτες ετησίως.

Την ημέρα της πυρκαγιάς ήταν κλειστό για το κοινό, ενώ επρόκειτο να επαναλειτουργήσει σε δύο εβδομάδες.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοάχιμ Χέρμαν, διαβεβαίωσε ότι ο ιστορικός χώρος «σε καμία περίπτωση δεν θα εγκαταλειφθεί», παρά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά.