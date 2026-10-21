«Κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της ΝΔ, όπως ο κύριος Κυρανάκης, επιλέγουν συνειδητά απολύτως να εστιάσουν σε μία οπτική των πραγμάτων η οποία δεν είναι και η κυρίαρχη», αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και την αφίσα της Νέας Αριστεράς με τίτλο: «Κάν’ το όπως το Παρίσι» μίλησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. «Κάν’ το όπως το Παρίσι» είναι σαφές να βγει η νεολαία στους δρόμους, να στηρίξει τις μεγάλες κινητοποιήσεις, οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή και στο Παρίσι και σε ολόκληρη την Ευρώπη, απέναντι σε μια πολιτική η οποία στην πραγματικότητα περιθωριοποιεί μεγάλα τμήματα της νεολαίας και τους στερεί την όποια προοπτική και την όποια αισιοδοξία. Η οπτική εστιάζεται στο «από πού το βλέπει ο καθένας». Η οπτική μας για τα γεγονότα στη Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι από την πλευρά των εκατοντάδων χιλιάδων νέων οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο. Από κει και πέρα είναι ζήτημα επιλογής. Παρατηρώ και στον δημόσιο διάλογο, ο οποίος εξελίσσεται αυτές τις μέρες και στην Ελλάδα και ειδικά από κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Κυρανάκης επιλέγουν συνειδητά απολύτως να εστιάσουν σε μία οπτική των πραγμάτων η οποία δεν είναι και η κυρίαρχη», είπε αρχικά ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς στο Mega.

Και συνέχισε: «Είναι ζήτημα επιλογής από που επιλέγεις να κοιτάξεις. Εμείς επιλέγουμε να κοιτάξουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στην πραγματικότητα μια διάχυτη οργή η οποία έχει ένα συγκεκριμένο λόγο και εκφράζεται μέσα από μαζικές συλλογικές διαδικασίες και πορείες. Προφανώς υπάρχουν παράλληλα δεν κλείνουμε τα μάτια μας και σε πράξεις βίας οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή αλλά στην πραγματικότητα. Το ζήτημα από τη δική μας την πλευρά δεν είναι να μείνουμε σε αυτές τις πράξεις βίας. Δεν είναι και ζήτημα να καταδικάσω εγώ τις πράξεις βίας οι οποίες είναι στη Γαλλία. Γιατί βία είναι η ακρίβεια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι χειρότερο. Υπάρχει ένα μοτίβο όταν υπάρχουν αυτές οι πορείες, γίνονται επεισόδια ή ερωτήσεις προς τους πολιτικούς της Αριστεράς και μπαίνουμε σε μια αντιπαράθεση η οποία κατά την άποψή μου δεν έχει πολύ νόημα».

Για τα επεισόδια στις κινητοποιήσεις: «Ο λόγος νομίζω που υπάρχει αυτό το ζήτημα είναι γιατί υπάρχει μια προσπάθεια στην ουσία χειραγώγησης της κοινής γνώμης ιδιαίτερα από τις δηλώσεις αυτή τη στιγμή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στη Γαλλία συγκεκριμένα και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προσπαθήσουν στην ουσία να «βαφτίσουν» αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις ως ένα χάος το οποίο επικρατεί στην πόλη με σκοπό στην πραγματικότητα να στερήσουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής διεκδίκησης. Το θέμα είναι ότι έτσι αλλάζει ο κόσμος μας όμως. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα και στην κοινωνία μας πρέπει να υπάρχει η αντίληψη ότι, όλα τα καλά τα οποία έχουμε κατακτήσει, το γεγονός ότι έχουμε σήμερα οχτάωρο, ότι έχουμε συντάξεις ότι έχουμε ένα κοινωνικό κράτος είναι μετά από διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις. Δεν ξέρω πόσο ειρηνικές ήταν οι κινητοποιήσεις οι οποίες συνέβαιναν σε όλη τη διάρκεια του αιώνα γιατί υπήρχαν και επαναστάσεις υπήρχαν και εξεγέρσεις. Είναι μέσα στο πεδίο της πολιτικής πάλης. Εμείς δεν είμαστε με τις σπασμένες βιτρίνες. Δεν είμαστε με τη βία η οποία υπάρχει. Εμείς είμαστε με τη συλλογική δράση με την οργανωμένη συλλογική δράση μέσα από τα κόμματα, μέσα από τα συνδικάτα και όχι μέσα από σπαράγματα πράξεων πολιτικής βίας. Προφανώς δεν κάνουν καλό στον οργανωμένο αγώνα, στα αιτήματα, γιατί αντί να συζητάμε για τα αιτήματα, συζητάμε για τα επεισόδια».

«Και το 2008 και το 2011 με τις πλατείες, αν αυτό είναι κάπως το αντανακλαστικό το οποίο υπάρχει στον κόσμο, το πιο κρίσιμο είναι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση. Γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα στρώματα αυτή τη στιγμή (5:42) της κοινωνίας (5:43) μέσα στη νεολαία και γενικότερα γιατί δεν είναι μόνο οι νέοι άνθρωποι (5:46) είναι και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που βγαίνουν στον δρόμο και έχουν αυτή την ανάγκη να διαδηλώσουν ακόμη και με οργή. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σύστημα το οποίο μέσα από ένα βαθύ παραλογισμό και στη Γαλλία συγκεκριμένα η πολιτική Μακρόν είναι αυτή η οποία αποτελεί στην ουσία το καύσιμο για την άνοδο της Λεπέν και της άκρας Δεξιάς και δυστυχώς και στη χώρα μας αντίστοιχα είναι πολλά τα κοινά τα οποία υπάρχουν στην πολιτική Μακρόν και Μητσοτάκη και πολλά τα κοινά τα οποία υπάρχουν και στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι ευρύτερα στρώματα και στην Ελλάδα και στην νεολαία σήμερα νιώθουν ότι δεν μπορούν να έχουν αύριο, δεν μπορούν να εκφραστούν, ότι η νέα γενιά θα ζήσει χειρότερα από τις προηγούμενες γενιές που αυτό είναι στην ουσία σπάει η αλυσίδα της κοινωνικής υπόσχεσης για πρόοδο. Και αυτό συμβαίνει δυστυχώς όχι μόνο λόγω της πολιτικής της σημερινής, βλέπουμε μια παρατεταμένη κατάσταση η οποία πλέον αποκτά και συστημικά χαρακτηριστικά».

«Δίνεται η εντύπωση ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει»

Μεταξύ άλλων ο κ. Σακελλαρίδης επεσήμανε: «Μπροστά σε αυτή την απόγνωση οι νέοι στην Γαλλία, οι νέοι στην Αλβανία στην Ιταλία, στην Ισπανία και θέλουμε και στην Ελλάδα βεβαίως και σήμερα εμείς καλούμε τους νέους και τις νέες καλούμε και όλους τους πολίτες να βγουν στους δρόμους και να διαδηλώσουν να απαιτήσουν, να διεκδικήσουν πράγματα έτσι προχωράει ο κόσμος όχι με μια παθητική στάση που δεχόμαστε, χαμηλές κοινωνικές προσδοκίες ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει»

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«Ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει την ακρίβεια ως δημοσιονομική ευκαιρία»

Για τη διαφορά Ελλάδας και Γαλλίας και την πολιτική Μητσοτάκη: «Η Γαλλία είναι μια χώρα άλλου μεγέθους έτσι οπότε έχει άλλο δομικό βάθος ας πούμε θα μπορούσαμε να πούμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλου τύπου δυνατότητες. Το ζήτημα όντως με το Μακρόν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος μέσα στις δύο διακυβερνήσεις του το τελευταίο καιρό έχει εκτινάξει στην πραγματικότητα το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, με ποιον τρόπο; όχι με αυξημένες δαπάνες με μέσα από φορά απαλλαγές στους πλούσιους και στο κεφάλαιο. Εξήντα δύο δισεκατομμύρια υπολογίζονται τα χαμένα έσοδα από φορά απαλλαγές που έδωσε στους πλούσιους ο Μακρόν το 2023. Αυτό από μόνο του δείχνει το πρόσημο στην πραγματικότητα, γιατί τα δημοσιονομικά ελλείμματα και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα δεν είναι ουδέτεροι αριθμοί κάποιος δεν λαμβάνει χρήματα κάποιος άλλος λαμβάνει χρήματα κάποιος έχει φορά απαλλαγές, κάποιος αναγκάζεται να πληρώσει τους φόρους και δυστυχώς αυτό που συμβαίνει και για αυτό υπάρχει αυτή η οργή είναι ότι οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι που κερδίζουν μέσα από αυτές τις δημοσιονομικές επιλογές. Και αυτή την κατάσταση έχουμε στην Ελλάδα σήμερα, όταν ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να μην μειώσει τους έμμεσους φόρους και να αντιμετωπίζει την ακρίβεια ως μια δημοσιονομική ευκαιρία».

«Επομένως για όλους αυτούς τους λόγους η νεολαία σήμερα πρέπει να ξεσηκωθεί δεν είμαι εγώ αυτός τον οποίον θα ακούσει και θα κουνήσω το δάχτυλο «βγείτε στους δρόμους». Νομίζω ότι υπάρχουν αυτές οι συνθήκες ώστε να δημιουργηθούν αυτή η ανάγκη που υπάρχει να δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα κίνημα διαμαρτυρίας απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Είναι μια πανεκπαιδευτική πορεία σήμερα. Σίγουρα έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα», συμπλήρωσε.

Τέλος υπογράμμισε: «Έχει να κάνει και με τις κοινωνικές συνθήκες. Αντί να αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ως υποκινητές στη Γαλλία, τους μετανάστες, τους αριστερούς τον Μελανσόν, τους Ρώσους, τις ΜΚΟ ή οτιδήποτε, ας δούμε τις πραγματικές αιτίες και ας τις συζητήσουμε. Όσο κατασκευάζουμε φαντάσματα και όσο κατασκευάζουμε ανεμόμυλους για να τους αντιμετωπίσουμε, στην πραγματικότητα χάνουμε το δάσος για να βλέπουμε το δέντρο».

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