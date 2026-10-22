Πού έχει εμφανιστεί ο ιός Shamonda, πόσο επικίνδυνος είναι.

Μετά την ανακοίνωση της πρώτης γνωστής μόλυνσης ανθρώπου από τον ιό Shamonda- ασθενής στη Γαλλία, ο οποίος πέθανε- δημιουργούνται ερωτήματα για τους κινδύνους που ενέχει η νόσος που προσβάλλει παραγωγικά ζώα, η οποία έφτασε φέτος στην Ευρώπη, δεκαετίες αφού εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νιγηρία.

Τι είναι ο ιός Shamonda

Μεταδίδεται μέσω τσιμπημάτων από σκνίπες και κατά κύριο λόγο προσβάλλει τα βοοειδή, αν και έχουν εντοπιστεί κρούσματα και σε πρόβατα, κατσίκες, άλογα και αλπακά.

Ανήκει στην ίδια οικογένεια μα τον ιό Schmallenberg, ο οποίος προκαλεί αναπαραγωγικές διαταραχές σε παραγωγικά ζώα.

Πού έχει εμφανιστεί

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε βοοειδή στη Νιγηρία, το 1965. Έκτοτε έχει εντοπιστεί σε περιοχές της Αφρικής και της Ασίας.

Στην Ευρώπη εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Ιούλιο. Έως τις 20 Οκτωβρίου είχαν αναφερθεί κρούσματα σε περισσότερες από δέκα ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιρλανδία. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ο ιός πιθανότατα κυκλοφορούσε στη χώρα από την άνοιξη.

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Πόσο επικίνδυνος είναι για τα ζώα

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, διάρροια και μειωμένη παραγωγή γάλακτος. Στις σοβαρότερες επιπλοκές συγκαταλέγονται οι αποβολές και οι σοβαρές εμβρυικές δυσπλασίες. Επίσης έχουν αναφερθεί νευρολογικές διαταραχές σε κάποια άλογα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων αναφέρει ότι παραμένουν αβέβαιες οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ευρωπαϊκών παραλλαγών του ιού.

Ποιος είναι ο κίνδυνος για τους ανθρώπους

Ο πρώτος καταγεγραμμένος ασθενής νοσηλευόταν για σοβαρή ασθένεια σε νοσοκομείο στη Λιόν και είναι εξαιρετικά εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

«Με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες και τη γνώση σχετικά με τη μετάδοση στενά συγγενικών ιών, πρόκειται για μεμονωμένο ανθρώπινο κρούσμα και είναι απίθανο να οδηγήσει σε ευρύτερη εξάπλωση προς το παρόν», ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Οι γαλλικές αρχές εκτιμούν ότι ο ασθενής μολύνθηκε από τσίμπημα σκνίπας στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος ο ιός σε κτηνοτροφικά ζώα.

Οι εγκεφαλικές επιπλοκές του ασθενούς συνδέονταν κατά πάσα πιθανότητα με τον ιό Shamonda, αν και συνεχίζεται η έρευνα για τη λοίμωξη και τον θάνατο, ανέφεραν ακόμα οι γαλλικές αρχές.

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση

Ο ιός Shamonda δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων με τις νόσους και για αυτό τον λόγο οι χώρες δεν είναι υποχρεωμένες να τον ενημερώνουν για τυχόν κρούσματα.

Επίσης, δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την υγεία των ζώων. Κάτι που σημαίνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρεωτική επιτήρηση σε επίπεδο ΕΕ. Εξαιτίας αυτού, τα διαθέσιμα δεδομένα ενδέχεται να μην δίνουν την πλήρη εικόνα για την εξάπλωση του ιού.

Πηγή: Reuters