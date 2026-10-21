Πενήντα πέντε χρόνια τοπικής γνώσης κι εμπειρίας, που χτίζουν εμπιστοσύνη, ενισχύουν τη φήμη και διευρύνουν την επιρροή των brands.

Πενήντα πέντε χρόνια πορείας, εξέλιξης και καινοτομίας συμπληρώνει η Action Global Communications, γιορτάζοντας μια διαδρομή που έχει συνδεθεί με τη βαθιά γνώση των τοπικών αγορών και των διαφορετικών πολιτισμών, αλλά και τη δημιουργία σχέσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η εταιρεία έχει εδραιώσει την παρουσία της σε ορισμένες από τις πιο δυναμικές και ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές του κόσμου.

Η ιστορία της Action ξεκίνησε στη Λευκωσία, τον Οκτώβριο του 1971, με ιδρυτή της τον Τόνυ Χριστοδούλου, έναν από τους πρωτοπόρους του κλάδου των δημοσίων σχέσεων. Πενήντα πέντε χρόνια αργότερα, η εταιρεία συγκαταλέγεται στα πλέον εδραιωμένα ανεξάρτητα δίκτυα επικοινωνίας της ευρύτερης περιοχής. Σήμερα, η πολυβραβευμένη εταιρεία διαθέτει οκτώ γραφεία που ανήκουν εξ ολοκλήρου στον όμιλο, σε Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Καζακστάν, Βουλγαρία και Ουκρανία. Παράλληλα, μέσω ενός διεθνούς δικτύου συνεργατών, παρέχει υπηρεσίες σε ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands, θεσμικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς παγκοσμίως.

Μέσα σε αυτές τις πεντέμισι δεκαετίες, η επικοινωνία έχει αλλάξει ριζικά. Η τεχνολογία, τα διαθέσιμα κανάλια και οι συνήθειες του κοινού έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, διαδίδεται και γίνεται αντιληπτή η πληροφορία. Σε έναν κόσμο όπου τα μηνύματα μεταδίδεται με πρωτοφανή ταχύτητα, η παραπληροφόρηση και οι αντικρουόμενες αφηγήσεις καθιστούν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης πιο επιτακτική από ποτέ.

Όπως εξηγεί ο Κρις Χριστοδούλου, CEO της Action Global Communications, «Ποτέ ξανά δεν είχαμε πρόσβαση σε τόσο μεγάλο όγκο πληροφορίας. Είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι, ενημερωνόμαστε αδιάκοπα και εκτιθέμεθα συνεχώς σε νέες οπτικές και απόψεις. Η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία δημιουργείται, διαδίδεται και αναζητείται. Κι όμως, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης δεν υπήρξε ποτέ πιο δύσκολη. Οι άνθρωποι αναζητούν έγκυρη πληροφόρηση, οργανισμούς που θεωρούν αξιόπιστους και μηνύματα που ανταποκρίνονται πραγματικά στην καθημερινότητά τους, στις αξίες και στις προτεραιότητές τους. Γι’ αυτό και η βαθιά γνώση κάθε τοπικής αγοράς είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ.»

Και προσθέτει: «Η επέτειός μας δεν αποτελεί απλώς έναν εορτασμό της μακρόχρονης παρουσίας μας στον χώρο. Είναι μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε όσα έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε σε αυτή τη διαδρομή: βαθιά γνώση των τοπικών αγορών και των διαφορετικών πολιτισμών και, πάνω απ’ όλα, ουσιαστικούς δεσμούς που αντέχουν στον χρόνο.»

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Ο αντίκτυπος της δουλειάς της Action αποτυπώνεται και στις διακρίσεις που έχει αποσπάσει όλα αυτά τα χρόνια για το έργο της στις δημόσιες σχέσεις, την ψηφιακή επικοινωνία και τις δημιουργικές καμπάνιες της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται διεθνείς βραβεύσεις από τους οργανισμούς PRWeek, ICCO Global, MEPRA και PRCA, καθώς και πολυάριθμες διακρίσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κάθε διάκριση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της εμπιστοσύνης που δείχνουν στην Action οι πελάτες, οι συνεργάτες και οι κοινότητες με τις οποίες συνδέεται, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευσή της να προσφέρει λύσεις επικοινωνίας με ουσιαστική αξία και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Action συνεχίζει να επενδύει στην τεχνογνωσία της, στη βαθύτερη κατανόηση των αγορών, στη στρατηγική συμβουλευτική και στην ανάπτυξη ψηφιακών και δημιουργικών λύσεων. Εξελίσσεται διαρκώς, επιδιώκοντας να βρίσκεται δίπλα στα brands, βοηθώντας τα να διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα, να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις και να πορεύονται με αυτοπεποίθηση σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς.

«Η παρακαταθήκη μας δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την ιστορία μας, αλλά κυρίως από την ικανότητά μας να παραμένουμε επίκαιροι σε κάθε νέα εποχή. Έπειτα από 55 χρόνια, αυτή εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας», καταλήγει ο Κρις Χριστοδούλου.