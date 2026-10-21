Με βαθμολογία 84/100, παραμένει στο κορυφαίο 5% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν διεθνώς.

Η Εθνική Ασφαλιστική απέσπασε για ακόμη μία χρονιά τη Χρυσή Διάκριση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης επιχειρηματικής βιωσιμότητας EcoVadis. Η εταιρεία αύξησε τη συνολική βαθμολογία της σε 84/100, από 79/100 το 2025. Με τη νέα αυτή επίδοση, διατηρεί τη θέση της στο κορυφαίο 5% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν από την EcoVadis διεθνώς κατά τους 12 μήνες πριν από την έκδοση του μεταλλίου.

Η φετινή διάκριση επισφραγίζει μια σταθερά ανοδική πορεία για την εταιρεία με αφετηρία το 2023. Σε αυτό το διάστημα, η συνολική βαθμολογία της αυξήθηκε κατά 13 μονάδες, από 71/100 σε 84/100. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη συστηματική προσπάθεια της Εθνικής Ασφαλιστικής να ενισχύει τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές της και να ενσωματώνει τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της.

Η αξιολόγηση της EcoVadis εξετάζει συνδυαστικά τις πολιτικές που εφαρμόζει μια επιχείρηση, τις δράσεις που υλοποιεί και τα αποτελέσματά τους σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εταιρική Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες. Μέσα από αυτή την πολυδιάστατη προσέγγιση, η Χρυσή Διάκριση αναγνωρίζει την ποιότητα του συστήματος διαχείρισης βιωσιμότητας της Εθνικής Ασφαλιστικής, σε σύγκριση με επιχειρήσεις όλων των κλάδων διεθνώς.

Το αποτέλεσμα αυτό στηρίζεται στη συνεργασία πολλών τμημάτων και εργαζομένων, που συνέβαλαν τόσο στην υλοποίηση όσο και στην τεκμηρίωση των σχετικών πολιτικών και δράσεων. Η συλλογική αυτή προσπάθεια αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο των ανθρώπων της εταιρείας στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξής της.

Ο κ. Michel Montbertrand, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης, δήλωσε: «Η νέα διάκριση αναγνωρίζει τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων της Εθνικής Ασφαλιστικής και τη συμβολή του καθενός ξεχωριστά. Η σταθερή άνοδος της βαθμολογίας μας δείχνει ότι η προσπάθεια αυτή έχει συνέχεια και αποδίδει. Για εμάς, κάθε αναγνώριση αποτελεί αφετηρία για να θέσουμε υψηλότερους στόχους. Σε αυτή την κατεύθυνση, εξελίσσουμε τις ασφαλιστικές μας λύσεις, τις διαδικασίες και τις συνεργασίες μας, ανταποκρινόμενοι στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και στις αυξανόμενες απαιτήσεις βιωσιμότητας. Στόχος μας είναι η πρόοδος να διαπερνά κάθε πτυχή της εταιρείας και να μεταφράζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα».

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Περισσότερες πληροφορίες για τη διάκριση είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα της EcoVadis.