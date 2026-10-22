Η Lidl Ελλάς προσφέρει στους πελάτες της ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, ελευθερία επιλογής και ευκαιρίες για εξοικονόμηση στις καθημερινές τους αγορές.

Οι μηχανισμοί των «Lidl Points» έχουν σχεδιαστεί για να είναι απλοί, εξαιρετικά ανταποδοτικοί και διαφανείς: κάθε ευρώ που ξοδεύεται αντιστοιχεί σε έναν πόντο που συλλέγεται. Για να μεγιστοποιήσει το όφελος για τους πελάτες από το πρώτο σεντ, η Lidl εφαρμόζει μια δίκαιη «λογική στρογγυλοποίησης»: κάθε κλάσμα ενός ευρώ μετράει ως ένας πλήρης πόντος (π.χ. μια αγορά 1,01 € αποδίδει αυτόματα 2 πόντους). Η συμμετοχή και η συλλογή πόντων είναι πλήρως ενσωματωμένες ψηφιακά στην εφαρμογή Lidl Plus. Για να πιστωθούν αυτόματα οι πόντοι, οι πελάτες απλώς ταυτοποιούνται στο ταμείο σκανάροντας τη ψηφιακή τους κάρτα.

Μέγιστη ελευθερία: Απόλυτη ευελιξία για τους πελάτες

Η ενδυνάμωση των πελατών και η γρήγορη πρόσβαση στις ανταμοιβές βρίσκονται στην καρδιά του προγράμματος. Τα «Lidl Points» προσφέρουν μέγιστη ευελιξία, επιτρέποντας στους πελάτες να αποφασίζουν μόνοι τους πώς και πότε θέλουν να ανταμειφθούν. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προγράμματα, οι πελάτες δεν χρειάζεται να περιμένουν πολύ για να ξεκλειδώσουν τα οφέλη της πιστότητάς τους.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από έναν εκτενή κατάλογο ανταμοιβών που περιλαμβάνει περισσότερα από 400 διαφορετικά δωρεάν προϊόντα. Εναλλακτικά, οι συλλεγμένοι πόντοι μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε κουπόνια έκπτωσης για να χρησιμοποιηθούν απευθείας στην επόμενη αγορά τους. Για να κάνει την εξοικονόμηση ακόμα πιο γρήγορη, η Lidl θα λανσάρει τακτικά "Ενέργειες Extra Πόντων" απευθείας εντός της εφαρμογής - ξεκινώντας από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 με ειδικές προσφορές όπως “Διπλοί Πόντοι σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων”.

Η Αφροδίτη Πάμπα, Chief Customer Officer της Lidl Ελλάς, αναφέρει σχετικά: «Με την εισαγωγή των «Lidl Points», εξελίσσουμε ουσιαστικά το Lidl Plus, οδηγώντας την εμπειρία των πελατών μας στο επόμενο επίπεδο. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή αξία και την κορυφαία σχέση ποιότητας-τιμής, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πιο έξυπνη, απλή και ευχάριστη εμπειρία αγορών. Δίνουμε τον πλήρη έλεγχο στους καταναλωτές μας, ώστε να επιλέγουν οι ίδιοι πώς και πότε θα επιβραβεύονται, με απόλυτη διαφάνεια, ευκολία και αμιγώς ψηφιακά.»

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Μακροπρόθεσμα οφέλη με τα «Lidl Points»: Καμία πίεση στο τέλος του μήνα

Η Lidl έχει δεσμευτεί για μια βιώσιμη σχέση με τον πελάτη: οι συλλεγόμενοι πόντοι παραμένουν σε ισχύ για 24 μήνες. Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική βελτίωση για τους πελάτες, καθώς η πίεση της λήξης στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα εξαλείφεται εντελώς. Οι πελάτες μπορούν άνετα να συσσωρεύουν τους πόντους τους σε μεγάλο χρονικό διάστημα για να εξοικονομούν χρήματα για ανταμοιβές υψηλότερης αξίας.

Για να γιορτάσουν την κυκλοφορία των "Lidl Points", όλοι οι χρήστες θα λάβουν ένα ελκυστικό μπόνους καλωσορίσματος 100 πόντων, επιτρέποντάς τους να βιώσουν άμεσα τα οφέλη του προγράμματος. Σύμφωνα με τα νομικά πρότυπα, ορισμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές, δωροκάρτες Lidl, κάρτες prepaid τρίτων φορέων/εταιριών, σακούλες (μικρή & μεγάλη), εξαιρούνται από τη συλλογή πόντων.