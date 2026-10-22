Ο καθηγητής έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αποπλάνηση και κατάχρηση σε ασέλγεια.

Η ποινή της οριστικής παύσης επιβλήθηκε σε καθηγητή Γυμνασίου, έπειτα από ένσταση του διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ο εκπαιδευτικός έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αποπλάνηση μαθήτριας και κατάχρηση σε ασέλγεια.

Έπειτα από καταγγελία της μητέρας της μαθήτριας διενεργήθηκε ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία κατέληξε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν σοβαρές- επαρκείς ενδείξεις ότι ο καθηγητής έχει υποπέσει στο πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός υπηρεσίας και συγκεκριμένα στην ειδική περίπτωση συμπεριφοράς κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Από την ΕΔΕ προέκυψε ότι ο εκπαιδευτικός παρενοχλούσε λεκτικά και σωματικά επί τρεις μήνες μία μαθήτρια της Α΄Γυμνασίου, την οποία απομόνωνε στην τάξη.

Η καταδίκη του καθηγητή για αποπλάνηση και κατάχρηση σε ασέλγεια

Έπειτα από μηνυτήρια αναφορά της μητέρας, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του καθηγητή. Με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου το 2019 κρίθηκε ένοχος για αποπλάνηση παιδιού που συμπλήρωσε τα 12, άλλα όχι τα 14 έτη και κατάχρηση ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη σε ασέλγεια από ενήλικο κατ' εξακολούθηση. Ο εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 8 ετών.

Το 2022 το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, στο οποίο προσέφυγε ο εκπαιδευτικός, τον κήρυξε ομόφωνα ένοχο για τις ίδιες πράξεις και τον καταδίκασε σε συνολική ποινή κάθειρξης 6 ετών και 10 μηνών. Στη συνέχεια, ο καθηγητής άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Η απόφαση για οριστική παύση

Το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφάσισε κατά πλειοψηφία, να επιβάλει στον καθηγητή την ποινή της προσωρινής παύσης 12 μηνών με πλήρη στέρηση αποδοχών. Μειοψήφησε η πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που είχε την άποψη ότι έπρεπε να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.

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Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας υπέβαλε ένσταση κατά της πειθαρχικής απόφασης ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του υπουργείου Εσωτερικών, θεωρώντας ότι η προσωρινή παύση 12 μηνών ήταν υπέρμετρα επιεικής ποινή και δυσανάλογη της βαρύτητας των πράξεων του, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να του επιβληθεί οριστικής παύσης.

Ενώ εκκρεμούσε η εκδίκαση της ένστασης του διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το ΣΤ΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου το 2024 απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του εκπαιδευτικού και έτσι κατέστη αμετάκλητη η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, με συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση του εκπαιδευτικού, δηλαδή την απώλεια της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου.

Τελικά, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών αποδέχθηκε την ένσταση του διοικητή της Ε.Α.Δ. και επέβαλε την ποινή της οριστικής παύσης στον εκπαιδευτικό, η οποία μετατράπηκε σε πρόστιμο 12 μηνών καθώς δεν είχε πλέον την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ