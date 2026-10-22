Ερωτήματα γύρω από την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Motor Oil θέτει η ΕΛΑΣ.

Να «σπάσει» της σιωπή της η κυβέρνηση ζητάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μετά τις δύο εκρήξεις στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς εργαζόμενους και τέσσερις τραυματίες.

Με αφορμή τα περιστατικά, η ΕΛΑΣ θέτει βασικά ερωτήματα στην κυβέρνηση γύρω από την ασφάλεια των διυλυστηρίων, που αποτελεί εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας SEVESO III.

Η Συμπαράταξη θέτει τα εξής:

Διατάχθηκε επιθεώρηση βάσει του πλαισίου SEVESO III και ποια είναι τα ευρήματά της;

Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία τακτική επιθεώρηση; Γιατί επίσημο έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ιουνίου 2026, αναφέρει ως τελευταία επιθεώρηση το 2017; Έγιναν νεότερες επιθεωρήσεις και, εάν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματά τους;

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ τονίζει πως σε αντίστοιχα ατυχήματα σε άλλες χώρες της Ευρώπης, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ενδεικτική περίπτωση είναι η πυρκαγιά στη Lubrizol της Γαλλίας το 2019, όπου από την ίδια μέρα διεκόπη η λειτουργία και ελήφθησαν επείγοντα μέτρα, ενώ μέσα σε έξι εβδομάδες εκδόθηκε εντολή συμμόρφωσης.

«Οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες των θυμάτων και οι κάτοικοι της Κορινθίας δικαιούνται την ίδια ταχύτητα, διαφάνεια και λογοδοσία», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.