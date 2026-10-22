Πρόκειται για μια παρέμβαση με έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα, καθώς οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για μειώσεις τιμών δεν οδήγησαν σε αισθητή ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Την παράταση της εθελοντικής Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών έως το τέλος του έτους ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι η μέχρι σήμερα εφαρμογή της δεν έχει αποφέρει αποδεδειγμένα ουσιαστικά αποτελέσματα για τους καταναλωτές. Πρόκειται για μια παρέμβαση με έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα, καθώς οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για μειώσεις τιμών δεν οδήγησαν σε αισθητή ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Η συνέχιση της πρωτοβουλίας επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ Ιωάννη Γιώτη, παρουσία της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινας Τσαγγάρη. Συμφωνήθηκε ότι οι δύο σύνδεσμοι θα προχωρήσουν σε διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις-μέλη τους, επιδιώκοντας ευρύτερη συμμετοχή. Τη συνέχιση της συμμετοχής των σούπερ μάρκετ επαναβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς.

Κατά το πρώτο δίμηνο εφαρμογής του μέτρου, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, συμμετείχαν περίπου 1.400 κωδικοί προϊόντων, χωρίς τα σχολικά είδη. Στο μεταξύ, προετοιμάζεται ειδικό χριστουγεννιάτικο πακέτο βασικών τροφίμων, με μειώσεις που, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, θα φτάνουν έως το 25%. Η αναλυτική λίστα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει εάν οι εξαγγελίες μεταφράζονται σε πραγματικά χαμηλότερες τιμές στο ταμείο. Χωρίς διαφανή στοιχεία για τις αρχικές τιμές, το εύρος των εκπτώσεων και τη συνολική εξοικονόμηση, η πρωτοβουλία εξακολουθεί να δημιουργεί περισσότερες επικοινωνιακές εντυπώσεις παρά μετρήσιμα οφέλη.

Άλλωστε, η εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων δεν εγγυάται γενικευμένη αποκλιμάκωση, ιδιαίτερα σε βασικά αγαθά που επιβαρύνουν καθημερινά τα νοικοκυριά. Έτσι, παρά τις επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις, η ουσιαστική αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει ζητούμενο, με τους καταναλωτές να περιμένουν πραγματικές μειώσεις και όχι νέες ανακοινώσεις.