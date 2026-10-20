Ο Κωστής Χατζηδάκης θα είναι ο επικεφαλής της ομάδας που θα συντάξει το πρόγραμμα της ΝΔ, ενώ οι προτάσεις θα τεθούν σε πλατφόρμα για τα ενεργά μέλη του κόμματος.

Σύσκεψη με θέμα την κατάρτιση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εκλογών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, επί της οδού Πειραιώς.

Σε αυτή συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του κόμματος και της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει αναλάβει επικεφαλής της ομάδας που θα συντάξει το πρόγραμμα της ΝΔ, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Γενικός Διευθυντής, Γιάννης Σμυρλής, ο Γραμματέας Οργανωτικού, Στέλιος Κονταδάκης, ο αναπληρωτής Γραμματέας ΠΕ, Παναγιώτης Λεμπέσης και ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε εκτενώς η ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων που προέκυψαν από τις εσωκομματικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, των οργάνων του κόμματος, αλλά και των απλών μελών της Νέας Δημοκρατίας, στη συνδιαμόρφωση του προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω ειδικής πλατφόρμας στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλα τα ενεργά μέλη του κόμματος, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα τεθούν προτάσεις για το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία.

Χατζηδάκης: Οι πολίτες περιμένουν από εμάς λύσεις

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ και της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η Νέα Δημοκρατία έχει να παρουσιάσει ένα μετρήσιμο κυβερνητικό έργο. Δεν ζητάμε, όμως, ψήφο ευγνωμοσύνης. Οι πολίτες περιμένουν από εμάς λύσεις στα προβλήματά τους και ένα συγκεκριμένο σχέδιο, που θα δίνει πειστική προοπτική και ελπίδα για την Ελλάδα του 2030.

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Ακριβώς επειδή βρισκόμαστε πολλά χρόνια στην εξουσία, έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη από νέες ιδέες. Χρειάζεται να σκεφτούμε έξω από τα συνηθισμένα, να αποφύγουμε την επανάληψη γνώριμων προτάσεων και να αναζητήσουμε νέες προσεγγίσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία μας αλλά και τις ιδέες που μπορεί να προκύψουν από την επαφή με την κοινωνία.

Γι’ αυτό η συμμετοχή του κόμματος και της νεολαίας μας στη διαμόρφωση του προγράμματος έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Ιδιαίτερα από την ΟΝΝΕΔ περιμένουμε φρέσκες προτάσεις, καθώς οι νέοι μπορούν να φέρουν καινούργιες ιδέες και μια διαφορετική ματιά. Με τη συμβολή όλων, θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα ρεαλιστικό, αλλά και καινοτόμο πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία άλλωστε αποτελεί τη μοναδική πολιτική δύναμη στην οποία μπορεί να ακουμπήσει τις ελπίδες της η Ελλάδα!».

Κυρανάκης: Το νέο πρόγραμμα θα έχει τη σφραγίδα της βάσης

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε: «Το νέο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030 θα έχει τη σφραγίδα της βάσης. Η Πολιτική Επιτροπή, οι Τοπικές Οργανώσεις, το Διαγραμματειακό, οι Τομείς και φυσικά η ΟΝΝΕΔ έως τις 15 Δεκεμβρίου θα έχουν υποβάλλει τις δικές τους προτάσεις για να συνδιαμορφώσουμε μαζί ένα Πρόγραμμα νίκης, ένα Πρόγραμμα για την ισχυρή Ελλάδα του 2030.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη, διότι με τη σημερινή του κίνηση αποδεικνύει ότι είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα, ένα κόμμα που ανήκει πραγματικά στα μέλη του, ένα κόμμα που έχει την ικανότητα να ανανεώνεται με νέες ιδέες και νέα πρόσωπα που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο.

Ενθαρρύνω κάθε στέλεχός μας, κάθε απλό Νεοδημοκράτη σε όλη τη χώρα να συμμετέχει και να διαμορφώσουμε μαζί ένα πρόγραμμα καινοτόμο, σύγχρονο, με το βλέμμα στο μέλλον».