Η κατασκευή του κτηρίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κτιριακό πρόγραμμα για τον «Δημόκριτο», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Την κορδέλα στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», στην Αγία Παρασκευή, έκοψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.

«Δεν είναι, νομίζω, τυχαίο ότι τελικά μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, την ίδια στιγμή που, δυστυχώς, άλλες πολιτικές δυνάμεις παραμένουν εγκλωβισμένες στο χθες ή ακόμη και στο προχθές», ανέφερε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά, που αναδεικνύει ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τη νέα γενιά και, κυρίως, ποιος νοιάζεται για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, σε μια εποχή κατά την οποία συντελούνται τόσο μεγάλες, κοσμοϊστορικές αλλαγές».

Στην εκδήλωση των εγκαινίων παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτρης Τερζής, ο διευθυντής και πρόεδρος του ΔΣ του «Δημόκριτου», Βαγγέλης Καρκαλέτσης, και ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του «Δημόκριτου», Γιώργος Παλιούρας.

Σημειώνεται ότι το νέο κτήριο δεν φιλοξενεί μόνο πολύπλευρες δραστηριότητες, αλλά αποτελεί και το ίδιο ένα πεδίο μελέτης. Είναι ένα έξυπνο κτήριο που έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει ένα ζωντανό πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες ευφυών κτιρίων. Η κατασκευή του κτηρίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κτιριακό πρόγραμμα για τον «Δημόκριτο», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.