Ένταξη των Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Συστημάτων στους 3 Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνει η Γ’ φάση που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας.

Την τρίτη φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοινώνοντας εκτεταμένες αλλαγές στην οργάνωση και τη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τη μείωση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και την εξοικονόμηση πόρων.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η συγχώνευση ή κατάργηση 56 στρατιωτικών μονάδων και 126 εγκαταστάσεων και στρατοπέδων, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση 530 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, καθώς και η δημιουργία νέων σχηματισμών για μη επανδρωμένα συστήματα (drones), διαστημικές επιχειρήσεις, ηλεκτρονικό πόλεμο και κυβερνοάμυνα.

Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στα στρατιωτικά νοσοκομεία, μέτρα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και νέο νομοσχέδιο για τα εξοπλιστικά προγράμματα, με πρόβλεψη ελάχιστης συμμετοχής 25% της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

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Αναλυτικά οι αλλαγές που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας:

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Μετάβαση στη Νέα Εποχή - Νέα Δομή Δυνάμεων Γ’ Φάση

Λόγοι που επιβάλλουν τον Μετασχηματισμό

1. Μετάβαση της διεξαγωγής επιχειρήσεων στο Διακλαδικό Πολυχωρικό Πεδίο Μάχης

2. Ενσωμάτωση δυνατοτήτων Διαστήματος, Κυβερνοχώρου και Ηλεκτρομαγνητικού Φάσματος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό

3. Μετάβαση στην αυτοματοποιημένη λειτουργία του μηχανισμού Διοίκησης & Ελέγχου C5ISR-T

4. Ένταξη των Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Συστημάτων στους 3 Κλάδους των ΕΔ

Στόχοι Γ΄ Φάσης Μετασχηματισμού: Διακλαδικό Πολυκεντρικό Πεδίο

1. Ενσωμάτωση Κυβερνοχώρου και Ηλεκτρομαγνητικού Φάσματος στο επιχειρησιακό πεδίο και ενίσχυση του ρόλου του. Δημιουργία Διοίκησης Κυβερνοχώρου και Σχολής Υπολογιστών

2. Ανάπτυξη εθνικών δυνατοτήτων αξιοποίησης διαστημικού πεδίου επιχειρήσεων [1 γεωστατικός τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος – 3 τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι - 6 δορυφόροι οπτικής παρατήρησης, 3 συλλογής ηλεκτρονικών σημάτων- 3 παρατήρησηςSynthetic Aperture Radar (SAR). Επιπλέον, υφίστανται ήδη 16 οπτικοί δορυφόροι χαμηλής τροχιάς (διττής χρήσης)

3. Ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων σε Στρατό - Ναυτικό - Αεροπορία («Πυρπολητής», τύπου Saronic, συνεργατικά Αεροσκάφη)

Στόχοι Γ΄ Φάσης Μετασχηματισμού: Διακλαδικό Πολυκεντρικό Πεδίο

4. Αναδιοργάνωση Συστήματος Διοικητικής Μέριμνας με επιχειρησιακή ενσωμάτωση Αυτόνομων και μη Επανδρωμένων Συστημάτων

5. Ενίσχυση δυνατοτήτων Ηλεκτρονικού Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού

6. Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού με εξορθολογισμό, επαναξιολόγηση και καθορισμό νέων ειδικοτήτων

7. Αξιοποίηση οικονομικών πόρων προς όφελος του προσωπικού των ΕΔ

Αύξηση ισχύος πυρός, αυτοπροστασίας και ανθεκτικότητας ΕΔ

Άξονες Υλοποίησης

Προσαρμογή οργανωτικής δομής και διάταξης:

Συγχώνευση και κατάργηση δομών: 56 Μονάδων -126 Εγκαταστάσεων- Στρατοπέδων

Συγκρότηση νέων δομών

Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων (ΣΞ)

Ειδική Μονάδα μη Επανδρωμένων Οχημάτων Εφοδιασμού, Μεταφορών και Υγειονομικής Υποστήριξης (ΣΞ)

Βάσεις Μη Επανδρωμένων και Αυτονόμων Θαλάσσιων Συστημάτων (ΠΝ)

Βάσεις Μη Επανδρωμένων και Αυτονόμων Αεροχημάτων και Συνεργατικών Αεροσκαφών (ΠΑ)

Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΠΑ)

Κέντρο Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτονόμων Θαλάσσιων Συστημάτων (ΠΝ)

Συγκρότηση νέων δομών

309 Εργοστάσιο Κατασκευής Μη Επανδρωμένων μέσων (Διακλαδικό)

Διοίκηση Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Πολεμικό Ναυτικό

Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος στην Πολεμική Αεροπορία

Δημιουργία εξελιγμένης Μονάδας Τραύματος – Αλλαγές στο Υγειονομικό Σώμα - Διακλαδικό το 424

Διακλαδικό Κέντρο Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας Πεντέλης

Αναδιοργάνωση Οικονομικού Σώματος – Αναδιοργάνωση ΓΔΑΕΕ

Ενεργός Εφεδρεία – Λόχος Ειδικών Αποστολών

Αξιοποίηση οικονομικών πόρων

ΓΕΣ 360.000.000 €

ΓΕΝ 120.000.000 €

ΓΕΑ 50.000.000 €

Δυνητική εξοικονόμηση λόγω οργανωτικών μεταβολών εντός 5ετίας

ΓΕΣ 250.000.000 €

ΓΕΝ 100.000.000 €

ΓΕΑ 50.000.000 €

Δυνητική εξοικονόμηση λόγω αξιοποίησης υλικού χαμηλής ή μειωμένης επιχειρησιακής ικανότητας

Αξιοποίηση Οικονομικών Πόρων - Παραδείγματα

73% Ετήσιο κόστος λειτουργίας Φρεγάτας τύπου FDI (2 εκ.) σε σχέση με Φρεγάτα τύπου S (7,3 εκ.)

68% Κόστος κατασκευής οχυρωματικών έργων σε 5ετία (-44 εκ.) με πρότυπη μέθοδο κατασκευής

Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Παραδείγματα

38% Προσωπικό Φρεγάτας τύπου FDI (125) σε σχέση με Φρεγάτα τύπου S (200)

67% Προσωπικό συστημάτων πυροβολικού μάχης τύπου PULS (2 άτομα) σε σχέση με τα παλαιότερα πυροβόλα τύπου M109 (6 άτομα)

50% Προσωπικό νέων αντιαρματικών τύπου SPIKE (2 άτομα) σε σχέση με τα παλαιότερα ITV (4 άτομα)

+ 2000 προσλήψεις το 2025, 1000 προσλήψεις το 2026 (350 ΕΠΟΠ στο ΠΝ)