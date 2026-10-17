Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Black Friday 2026, με την αγορά να προετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες εκπτωτικές περιόδους της χρονιάς και τους καταναλωτές να αναζητούν ευκαιρίες σε χιλιάδες προϊόντα. Η φετινή «Μαύρη Παρασκευή» πέφτει στις 27 Νοεμβρίου, ωστόσο οι προσφορές αναμένεται να ξεκινήσουν αρκετές ημέρες νωρίτερα, ενώ τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Η Black Friday έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές διοργανώσεις, με επιχειρήσεις και καταναλωτές να προετοιμάζονται για σημαντικές εκπτώσεις σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, είδη ένδυσης και υπόδησης, προϊόντα τεχνολογίας, οικιακό εξοπλισμό και πολλές ακόμη κατηγορίες.

Παρότι η επίσημη ημερομηνία είναι η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν πλέον να ξεκινούν τις προσφορές τους νωρίτερα, μετατρέποντας ουσιαστικά τη Black Friday σε μία εκπτωτική περίοδο που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες.

Black Friday 2026: Πότε θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, δίνοντας στους καταναλωτές μία επιπλέον ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Η συγκεκριμένη Κυριακή ακολουθεί τη Black Friday και εντάσσεται στις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία της αγοράς, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

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Ωστόσο, η λειτουργία των καταστημάτων δεν είναι υποχρεωτική, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει αν θα ανοίξει. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλό θα είναι να ενημερώνονται εγκαίρως για το ωράριο των καταστημάτων που σκοπεύουν να επισκεφθούν.

Cyber Monday 2026: Πότε έρχεται η συνέχεια των εκπτώσεων

Η εκπτωτική περίοδος δεν ολοκληρώνεται με τη Black Friday, καθώς τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία είναι παραδοσιακά συνδεδεμένη με τις διαδικτυακές αγορές. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα αναμένεται να παρουσιάσουν νέες προσφορές και ειδικές εκπτώσεις, κυρίως σε προϊόντα τεχνολογίας, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικές συσκευές και αξεσουάρ.

Παράλληλα, αρκετές επιχειρήσεις ενδέχεται να διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές και μετά το τέλος του τετραημέρου, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν την αυξημένη αγοραστική κίνηση.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Παρά τις δελεαστικές προσφορές, οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς δεν συνεπάγεται κάθε διαφημιζόμενη έκπτωση και πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων. Η σύγκριση των τιμών πριν από την έναρξη των προσφορών αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για να διαπιστώσει κανείς εάν ένα προϊόν πωλείται πράγματι σε συμφέρουσα τιμή.

Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις διαδικτυακές αγορές, στον έλεγχο της αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων, στα έξοδα αποστολής και στους όρους επιστροφής των προϊόντων.

Με τη Black Friday να πλησιάζει και τις επιχειρήσεις να προετοιμάζουν τις εκπτωτικές τους καμπάνιες, το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο μέρος του αγοραστικού ενδιαφέροντος, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να προγραμματίσουν τις αγορές τους ενόψει και της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.