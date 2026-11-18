Όχι σε μία ξεχειλωμένη Black Friday δύο μηνών!- Η αγορά χρειάζεται κανόνες, όχι ασυδοσία.

Η Black Friday, μία αμερικανική εμπορική συνήθεια που υιοθετήθηκε και στην Ελλάδα ως μία ημέρα μεγάλων προσφορών, έχει χάσει πλέον τον χαρακτήρα και το νόημά της. Από μία συγκεκριμένη ημέρα εμπορικών ευκαιριών έχει μετατραπεί σε μία παρατεταμένη περίοδο εκπτώσεων και προσφορών, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Μία πραγματική Black Season!

Το αποτέλεσμα; Ένα περιβάλλον εμπορικού κανιβαλισμού, όπου τo μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.

Από το 2022, με το Ν.4965 και την απελευθέρωση των προσφορών, η αγορά λειτουργεί χωρίς ουσιαστικό χρονικό πλαίσιο. Οι μεγάλες αλυσίδες, οι πολυεθνικές και οι μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, με τεράστια διαφημιστικά κονδύλια και προνομιακή πρόσβαση στους προμηθευτές, κατακλύζουν την αγορά με προσφορές πολύ πριν φτάσει ο Νοέμβριος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς αντίστοιχες οικονομικές δυνατότητες, αναγκάζονται να ακολουθήσουν αυτόν τον εξαντλητικό ανταγωνισμό για να επιβιώσουν. Έτσι, αντί για υγιή ανταγωνισμό, οδηγούμαστε σε έναν αγώνα εξόντωσης των μικρότερων επιχειρήσεων.

Η Πολιτεία δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τις συνέπειες. Αν πραγματικά θέλει να προστατεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να διασφαλίσει την ισορροπία στην αγορά, οφείλει να παρέμβει.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών έχει καταθέσει συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση. Έχει ζητήσει έξι φορές συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της. Η απουσία διαλόγου με τους θεσμικούς εκπροσώπους της αγοράς δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τι προτείνουμε;

-Περιορισμό των προσφορών σε δύο περιόδους ανά σεζόν και ανά επιχείρηση : μία στο μέσο και μία στο τέλος, διάρκειας δέκα ημερών ή

-Καθιέρωση συντεταγμένου δεκαημέρου προσφορών. Χωρίς να υπάρχει δυνατότητα κάθε στιγμή για προσφορές

-Οριοθέτηση ενός τριημέρου στις 28,29 και 30 Νοεμβρίου, μέσα στο οποίο θα εντάσσεται η Black Friday και θα περιορίζεται εκεί !!!

-Ουσιαστικούς ελέγχους στις Ελληνικές και ξένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, με σαφή όρια στη διάρκεια και στο περιεχόμενο των προσφορών και των εκπτώσεων.

Στόχος δεν είναι να καταργηθούν οι προσφορές, ούτε να περιοριστεί ο ανταγωνισμός. Στόχος είναι να υπάρχει πραγματικός και υγιής ανταγωνισμός, με ίσους κανόνες για όλους και όχι συνθήκες που ευνοούν αποκλειστικά τους ισχυρότερους.

Και υπάρχει και μία ακόμη σημαντική διάσταση. Η ίδια η Black Friday έχει χάσει τη δυναμική της. Δεν αποτελεί πλέον την εντυπωσιακή ημέρα ευκαιριών των προηγούμενων ετών. πιθανότατα θα λειτουργήσει περισσότερο ως αφορμή για να βγει ο κόσμος στην αγορά και να πραγματοποιήσει αγορές μία ή δύο ημέρες, παρά ως μία ημέρα πραγματικά μεγάλων προσφορών.

Όμως, όταν η κατανάλωση μεταφέρεται μαζικά στον Νοέμβριο, το τίμημα μπορεί να το πληρώσει ο Δεκέμβριος, με σημαντικά χαμηλότερο εμπορικό τζίρο στην πιο κρίσιμη περίοδο για το λιανεμπόριο.

Η προοπτική είναι ανησυχητική. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να συρρικνωθούν δραματικά, με απώλειές που μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 50% . Δηλαδή λουκέτο στο 50% των ΜμΕ μέσα στην επόμενη διετία.

Η Πολιτεία έχει το κλειδί στα χέρια της. Μπορεί να επιλέξει μία αγορά με κανόνες, ισορροπία και πραγματικές ευκαιρίες για όλους ή να παραμείνει θεατής στην επικράτηση των ισχυρών.

Η Black Friday πρέπει να επιστρέψει στον πραγματικό της χαρακτήρα. Όχι σε μία Black Season δύο μηνών, που εξαντλεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπονομεύει το μέλλον της Ελληνικής αγοράς.

(Ο Θανάσης Τσαγγάρης είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών)