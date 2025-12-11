Οι παραγγελίες κατά την περίοδο της Black Friday κατέγραψαν άνοδο 142% σε σύγκριση με τις Παρασκευές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.

Η Black Friday 2025 για το SHOPFLIX ολοκληρώθηκε με σαφή αύξηση βασικών δεικτών απόδοσης, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της δραστηριότητας της πλατφόρμας στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οι παραγγελίες κατά την περίοδο της Black Friday κατέγραψαν άνοδο 142% σε σύγκριση με τις Παρασκευές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, ενώ τα συνολικά έσοδα της ημέρας αυξήθηκαν κατά 35% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Η επισκεψιμότητα παρουσίασε επίσης σημαντική μεταβολή, με τους ταυτόχρονους χρήστες να αυξάνονται κατά 102% σε σύγκριση με το 2024. Το μέσο καλάθι ενισχύθηκε κατά 49%, ενώ η υπηρεσία SHOPFLIX max σημείωσε άνοδο 216% στις αγορές της σε σχέση με την τελευταία Παρασκευή πριν τη Black Friday.

Στις επιλογές παράδοσης, η αποστολή στο σπίτι συγκέντρωσε το 60% των παραγγελιών της εβδομάδας, ενώ η παράδοση σε locker και BOX NOW ανήλθε στο 35% και τα σημεία Clever Point στο 5%. Ως προς τους τρόπους πληρωμής, τα δύο τρίτα των χρηστών επέλεξαν κάρτα, με την αντικαταβολή να φτάνει το 32%. Στις κατηγορίες προϊόντων με τις περισσότερες πωλήσεις, η Τεχνολογία βρέθηκε πρώτη, ενώ ακολούθησαν οι κατηγορίες Σπίτι & Κήπος και Υγεία & Ομορφιά.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Black Friday 2025 συνέβαλε στην ενίσχυση της συνολικής ανάπτυξης του SHOPFLIX, με αύξηση τόσο των παραγγελιών όσο και των νέων εγγραφών. Η ανταπόκριση των χρηστών στις προσφορές και στη διευρυμένη γκάμα προϊόντων καλύπτει πλέον ευρύτερο φάσμα αγοραστικών αναγκών. Η καμπάνια με το μήνυμα «το Black Friday… αλλιώς!» συνοδεύτηκε από εκτεταμένες προσφορές, αναβαθμισμένη εμπειρία πλοήγησης, σύγχρονες επιλογές πληρωμής, αξιόπιστες λύσεις παράδοσης και την υπηρεσία SHOPFLIX max για δωρεάν μεταφορικά.

Με βάση τα αποτελέσματα, το SHOPFLIX εισέρχεται στο 2026 με αυξημένη δραστηριότητα και διευρυμένη βάση χρηστών. Οι επιδόσεις της Black Friday δημιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, εμπλουτισμό υπηρεσιών και συνέχιση των βελτιώσεων στην εμπειρία χρήστη κατά το νέο έτος.