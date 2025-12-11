Η νέα πρόταση - που απειλεί τις πολιτικές ελευθερίες - αφορά ταξιδιώτες από 42 χώρες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα απαλλαγής από αμερικανική βίζα.

Η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να υποχρεώσει τους τουρίστες από δεκάδες χώρες - συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας - να παρέχουν πενταετή ιστορικό από τους λογαριασμούς τους στα social media, προκειμένου να «πατήσουν το πόδι τους» στις ΗΠΑ.

Η νέα προϋπόθεση θα επηρεάσει άτομα από δεκάδες χώρες που είναι επιλέξιμα για επίσκεψη στις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, εφόσον έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα Electronic System for Travel Authorization (ESTA).

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυστηροποιήσεις τις πολιτικές φύλαξης των αμερικανικών συνόρων, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτή τη φορά, ωστόσο, «στοχεύει» χώρες που συμβάλλουν στον αμερικανό τουρισμό.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι το νέο σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για πιθανούς επισκέπτες ή να βλάψει τα ψηφιακά τους δικαιώματα, ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί: «Όχι. Πηγαίνουμε πολύ καλά», είπε ο πρόεδρος την Τετάρτη.

«Απλώς θέλουμε οι άνθρωποι να έρχονται εδώ με ασφάλεια. Θέλουμε ασφάλεια. Θέλουμε προστασία. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν αφήνουμε τους λάθος ανθρώπους να εισέλθουν στη χώρα μας».

Οι ΗΠΑ αναμένουν μεγάλη εισροή ξένων τουριστών τον επόμενο χρόνο, καθώς θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, αλλά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Σημειώνεται πως η υπάρχουσα φόρμα ESTA απαιτεί συγκριτικά περιορισμένες πληροφορίες από τους ταξιδιώτες, καθώς και εφάπαξ πληρωμή 40 δολαρίων. Είναι προσβάσιμη σε πολίτες περίπου 40 χωρών — συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας — και τους επιτρέπει πολλαπλές επισκέψεις στις ΗΠΑ μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Εκτός από τη συλλογή πληροφοριών από τα μέσα κονωνικής δικτύωσης, το νέο έγγραφο προτείνει τη συγκέντρωση τηλεφωνικών αριθμών και διευθύνσεων email που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε και δέκα χρόνια αντίστοιχα, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη της οικογένειας των αιτούντων.

Η νέα πρόταση - που βασίζεται σε εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ από τον περασμένο Γενάρη - προσκαλεί το κοινό να υποβάλει γνώμη για 60 ημέρες.

«Δεν έχει αλλάξει τίποτα για όσους έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής CBP σε ανακοίνωση. «Αυτό δεν είναι ένας τελικός κανονισμός, είναι απλώς το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με νέες πολιτικές επιλογές για την ασφάλεια του αμερικανικού κοινού».