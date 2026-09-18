Η έκδοση, διάρκειας 4,5 ετών και με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη (4.5NC3.5), υπερκαλύφθηκε περισσότερες από τέσσερις φορές

Ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα κατέγραψε η νέα έξοδος της Alpha Bank στις αγορές, με την τράπεζα να αντλεί 700 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης Senior Preferred ομολόγου και το βιβλίο προσφορών να ξεπερνά τα 2,9 δισ. ευρώ.

Η έκδοση, διάρκειας 4,5 ετών και με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη (4.5NC3.5), υπερκαλύφθηκε περισσότερες από τέσσερις φορές. Η ισχυρή συμμετοχή των επενδυτών επέτρεψε παράλληλα στην Alpha Bank να μειώσει αισθητά το κόστος δανεισμού σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης.

Ειδικότερα, η διαδικασία ξεκίνησε με αρχική καθοδήγηση στην περιοχή των 115 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap, ωστόσο, καθώς το βιβλίο προσφορών διευρυνόταν, το spread συμπιέστηκε και η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε στις 85 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap.

Πρόκειται για το χαμηλότερο spread που έχει πετύχει μέχρι σήμερα η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση Senior Preferred, με τη σημαντική υπερκάλυψη να δίνει στην τράπεζα τη δυνατότητα να βελτιώσει ουσιαστικά τους όρους της συναλλαγής κατά τη διάρκεια του book building.

Η έκδοση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές παραμένουν ευαίσθητες τόσο στις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και στις μεταβολές των προσδοκιών γύρω από την πορεία των επιτοκίων. Υπό αυτό το πρίσμα, η συγκέντρωση προσφορών άνω των 2,9 δισ. ευρώ για άντληση 700 εκατ. ευρώ καταγράφει το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

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Την ίδια στιγμή, η νέα έξοδος στις αγορές συνδυάζεται με κινήσεις ενεργού διαχείρισης των υποχρεώσεων της Alpha Bank. Η τράπεζα έχει προχωρήσει σε πρόταση επαναγοράς υφιστάμενων Senior Preferred ομολόγων συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2028.

Η κίνηση εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη διαχείριση των υποχρεώσεων και την κάλυψη των απαιτήσεων MREL, επιτρέποντας στην Alpha Bank να συνδυάσει τη νέα χρηματοδότηση από τις αγορές με την αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων εκδόσεών της.

Η συναλλαγή αποτελεί παράλληλα ένδειξη των όρων με τους οποίους οι ελληνικές τράπεζες μπορούν πλέον να απευθύνονται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η υποχώρηση του spread κατά 30 μονάδες βάσης σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση και η υπερκάλυψη άνω των τεσσάρων φορών δείχνουν ότι, όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν, υπάρχει σημαντική επενδυτική ζήτηση για ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους.