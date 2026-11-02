«Απαράδεκτο» το νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια», τονίζει το ΚΚΕ.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου για τα «κόκκινα» δάνεια ζητά το ΚΚΕ και απαιτεί την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας και απαγόρευση του πλειστηριασμού της.

Το νομοσχέδιο είναι «απαράδεκτο», τονίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωση, με την οποία ζητά την κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου που διαχρονικά έχουν διαμορφώσει οι κυβερνήσεις «παραδίδοντας τα σπίτια του λαού» στις τράπεζες και τα funds.

«Η δράση των αρπακτικών των funds δεν μπορεί να περιοριστεί από τις διατάξεις της κυβέρνησης για κάποιες, αυτονόητες, τυπικές λειτουργίες τους, ούτε κι απ’ τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, που στην ουσία δεν αμφισβητούν την ασυδοσία τους και την κερδοφορία των τραπεζών», υπογραμμίζει ακόμα ο Περισσός.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφορικά με το νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια

«Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ συνεχίζει το “ξήλωμα του πουλόβερ” της όποιας προστασίας της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, που ξεκίνησε με το ν. Κατσέλη και απογειώθηκε όλα τα τελευταία χρόνια απ’ όλες διαδοχικά τις κυβερνήσεις, προς όφελος των τραπεζών, των funds και των servicers, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι, άνεργοι, ακόμη και ηλικιωμένοι και ανάπηροι να πετιούνται στο δρόμο στην χώρα μας, όπως και σε όλη την ΕΕ.

Το ΚΚΕ απαιτεί την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας και την απαγόρευση πλειστηριασμού της, μαζί με την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου της κυβέρνησης και την κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου που διαχρονικά έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, παραδίδοντας τα σπίτια του λαού στις τράπεζες και τα funds.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δράση των αρπακτικών των funds δεν μπορεί να περιοριστεί από τις διατάξεις της κυβέρνησης για κάποιες, αυτονόητες, τυπικές λειτουργίες τους, ούτε κι απ’ τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, που στην ουσία δεν αμφισβητούν την ασυδοσία τους και την κερδοφορία των τραπεζών. Έχει, όμως, πολλές φορές ματαιωθεί από την αποφασιστική παρέμβαση και την αλληλεγγύη των ίδιων των εργαζομένων, που πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει, για να μην μείνει κανένας μόνος απέναντι στον κίνδυνο απώλειας του σπιτιού του».