Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν εργαζόμενη διαπίστωσε, κατά την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, ότι εμφανιζόταν να έχει εισπράξει εισόδημα πολλαπλάσιο από εκείνο που, όπως υποστηρίζει, είχε πράγματι λάβει.

Μια καταγγελία εργαζόμενης φαίνεται πως αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκάλυψη της υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, στην οποία εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας των Αρχών.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν εργαζόμενη διαπίστωσε, κατά την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, ότι εμφανιζόταν να έχει εισπράξει εισόδημα πολλαπλάσιο από εκείνο που, όπως υποστηρίζει, είχε πράγματι λάβει.

Η δικηγόρος της, Βιργινία Ξανθοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, περιέγραψε πώς η εντολέας της αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Η εντολέας μου έπαιρνε πολύ κατώτερο από τον βασικό μισθό, ήταν εργαζόμενη στον ίδιο τον Καμπούρη… Είχε συμφωνηθεί μαζί του ότι θα καταβάλλει μόνο τον μισθό των 600 ευρώ διατραπεζικά και θα την ασφαλίζει χωρίς δώρα και χωρίς επίδομα αδείας. Για τον λόγο αυτό της είχε πει πως θα συνάπτουν κάθε μήνα ανανέωση της σύμβασης της, για να γλιτώνει τα δώρα… Είχε απόλυτη ανάγκη να εργαστεί και αποδέχτηκε αυτούς τους απαχθείς όρους εργασίας.

Τον Ιούνιο του 2024, όταν πήγε να υποβάλλει την φορολογική της δήλωση στον λογιστή, φαινόταν να έχει εισπράξει 19,500 ευρώ από μισθούς και εξ’ αυτού του λόγου θα έχανε όλες τις κοινωνικές παροχές. Με τα 19,500 έχανε τα επιδόματα ενοικίου, επίδομα θέρμανσης κλπ…»

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Η έρευνα μετά την καταγγελία

Μετά τη διαπίστωση αυτή, η εργαζόμενη απευθύνθηκε στη δικηγόρο της. Όπως ανέφερε η Βιργινία Ξανθοπούλου στον ΑΝΤ1, ακολούθησε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες εταιρείες δήλωναν το εισόδημά της, ποιοι κατέβαλλαν τον πραγματικό μισθό της και μέσω ποιων επιχειρήσεων εμφανιζόταν ασφαλισμένη στον ΕΦΚΑ.

Από την έρευνα, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα πλευρά, προέκυψε ένα δίκτυο διαφορετικών εταιρειών, οι οποίες συνδέονταν μεταξύ τους μέσω κοινού προσώπου.

«Βρήκαμε ποιοι την δήλωναν στην εφορία, βρήκαμε ποιοι την πλήρωναν. Ανακαλύψαμε ότι τρεις εταιρείες, με έναν αχυράνθρωπο, κοινό νόμιμο εκπρόσωπο της εμφάνιζαν στην ΑΑΔΕ υπέρογκα ποσά και τρεις άλλες εταιρείες, με αχυράνθρωπο τον ίδιο, της κατέβαλαν τα 600 ευρώ. Βρήκαμε ποιοι την ασφάλιζαν στον ΕΦΚΑ, ήταν δύο από τις τρεις εταιρείες και κάναμε καταγγελία σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες».

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Η συγκεκριμένη καταγγελία φέρεται να αποτέλεσε ένα από τα κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο μικροσκόπιο και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Παράλληλα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να βρίσκονταν εδώ και μήνες υπό έλεγχο από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα που χαρακτηρίστηκαν ύποπτες και οδήγησαν τους ελεγκτές σε περαιτέρω έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας των δύο προσώπων.

Οι οικονομικές διαδρομές που εξετάστηκαν φέρεται να οδηγούσαν και εκτός Ελλάδας, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συνδρομή άλλης ευρωπαϊκής χώρας για τον έλεγχο συναλλαγών που συνδέονται με τους δύο κατηγορουμένους.

Οι εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένα σύστημα διαδοχικής δημιουργίας εταιρειών, οι οποίες φέρονται να εμφανίζονταν στο όνομα τρίτων προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Κατά την έρευνα, η οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει συνολικά 25 εταιρείες, με δραστηριότητες που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη διαφήμιση, την εστίαση, τα νυχτερινά κέντρα και τα καταστήματα ένδυσης.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρονται να συσσώρευαν οφειλές, μεταξύ άλλων από τη μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, και στη συνέχεια να έκλειναν, ενώ δημιουργούνταν νέες εταιρείες που ακολουθούσαν, σύμφωνα με τις Αρχές, αντίστοιχη πρακτική.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης ενδεχόμενες φορολογικές παραβάσεις, καθώς και το ενδεχόμενο να είχαν εκδοθεί τιμολόγια από τις συγκεκριμένες εταιρείες προς το πολιτικό κόμμα.

Πάνω από 5 εκατ. ευρώ η ζημία που εξετάζουν οι Αρχές

Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής οκτώ συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες, αλλά και πρόσωπα που φέρονται να είχαν ρόλο «αχυρανθρώπου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που βρίσκονται υπό διερεύνηση, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της από το 2021.

Η ζημία που φέρεται να έχει προκληθεί μόνο στον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ. Εφόσον συνυπολογιστούν και οι φορολογικές παραβάσεις που εξετάζονται, η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τα στοιχεία και τις διαστάσεις της υπόθεσης.