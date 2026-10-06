Απρόσμενη τροπή πήρε η αγοροπωλησία ενός αυτοκινήτου στο Αίγιο.

Απάτη αποδείχθηκε η αγοροπωλησία ενός αυτοκινήτου στο Αίγιο για τρεις άνδρες από τη Ζάκυνθο, οι οποίοι όχι μόνο δεν απέκτησαν το όχημα, αλλά έπεσαν και θύματα ληστείας.

Σύμφωνα με το tempo24, οι τρεις τους έφτασαν στη Ροδοδάφνη Αιγίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την αγορά αυτοκινήτου από κάτοικο τις περιοχής. Την παράδοση, όπως κατήγγειλαν στις Αρχές, είχε αναλάβει ένας άνδρας Ρομά.

Οι δύο πλευρές φέρονται να είχαν «δώσει τα χέρια» έναντι του ποσού των 27.000 ευρώ. Ωστόσο, αμέσως μετά την παράδοση των χρημάτων, ο άνδρας έβγαλε πιστόλι και απείλησε τους τρεις άνδρες.

Υπό την απειλή του όπλου τους αφαίρεσε τα χρήματα και στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητο που επρόκειτο να τους πουλήσει.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.