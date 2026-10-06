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Η οικία στη Νίκαια βρισκόταν υπό διακριτική επιτήρηση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν το πρωί του Σαββάτου (03/10) δύο άτομα ηλικίας 27 και 40 ετών, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Νίκαιας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οικία-ορμητήριο βρισκόταν σε διακριτική επιτήρηση από στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, διαπιστώνοντας την εγκληματική δράση των δύο κατηγορουμένων.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, με τη συνδρομή ειδικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

344 γραμμ. κοκαΐνης σε μορφή «κρακ»,

82 γραμμ. κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 10.500 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.