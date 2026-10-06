«Ήταν στραμμένη προς το κρεβάτι μου» –Καταδικάστηκε και στο Εφετείο ο 68χρονος.

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε στη Θεσσαλονίκη ένας 68χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος, μετά την καταγγελία 18χρονης φοιτήτριας ότι κάμερα μέσα στο μισθωμένο σπίτι κατέγραφε την ιδιωτική της ζωή. Το Εφετείο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 24 μηνών με τριετή αναστολή, μειωμένη κατά δύο μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση.

Η συσκευή ήταν στραμμένη προς το κρεβάτι

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Νοέμβριο του 2019, όταν η τότε 18χρονη φοιτήτρια απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καθώς είχε εντοπίσει στο διαμέρισμα μία λευκή συσκευή τοποθετημένη στο ταβάνι και στραμμένη προς το κρεβάτι της. Όπως είχε καταγγείλει, είχε παρατηρήσει τη συσκευή από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκε στο ακίνητο. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να την είχε καθησυχάσει, λέγοντας ότι επρόκειτο για ανενεργό σύστημα συναγερμού. Ωστόσο, η νεαρή αντιλήφθηκε ότι η συσκευή ήταν στραμμένη προς το κρεβάτι της και ότι αναβόσβηνε κατά διαστήματα. Απευθύνθηκε τότε σε συγγενικό της πρόσωπο με γνώσεις σχετικά με ηλεκτρικές συσκευές και στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι Αρχές.

Τι κατέθεσε η 18χρονη

Κατά την ακροαματική διαδικασία στο Εφετείο, η καταγγέλλουσα εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η συσκευή κατέγραφε την προσωπική της ζωή. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης την επισκεπτόταν σε ανύποπτο χρόνο και φέρεται να ζητούσε πληροφορίες σχετικά με την προσωπική της ζωή.

«Η κάμερα δεν ήταν σε λειτουργία»

Ο 68χρονος αρνήθηκε την κατηγορία και επέμεινε ότι η συσκευή ήταν ανενεργή. «Ανέφερα από την πρώτη στιγμή ότι έχει κάμερα αλλά δεν είναι σε λειτουργία. Είπα στον μεσίτη να την σκεπάσει με πανί σε περίπτωση που ενοχλεί τον υποψήφιο μισθωτή», ανέφερε στο δικαστήριο. Για τη νεαρή υποστήριξε ότι δεν είχε ιδιαίτερη επαφή μαζί της και ότι δεν είχε λόγο να ενδιαφέρεται για την προσωπική της ζωή. Παρά την υπερασπιστική του γραμμή, το Εφετείο τον έκρινε εκ νέου ένοχο, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 24 μηνών με τριετή αναστολή.