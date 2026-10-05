Η 18χρονη σύντροφος κατέθεσε στις Αρχές ότι ο κατηγορούμενος εκδήλωνε συστηματικά κακοποιητική συμπεριφορά.

Ένα ανησυχητικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, με την αστυνομία να περνάει χειροπέδες σε έναν 18χρονο ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και στη συνέχεια αποπειράθηκε να πνίξει τον σκύλο τους.

Όπως αναφέρει το parallaximag, το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή (04/10) στο διαμέρισμα που διέμενε το ζευγάρι. Ο φερόμενος δράστης επιτέθηκε στη 18χρονη σύντοφό του χτυπώντας την στο πρόσωπο, ενώ δε δίστασε να σηκώσει στον αέρα τον σκύλο και να του σφίγγει επανειλημμένα τον λαιμό.

Η 18χρονη κατήγγειλε ότι τον τελευταίο μήνα ο κατηγορούμενος εκδήλωνε συστηματικά τέτοιου είδους κακοποιητικές συμπεριφορές, ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα. Μάλιστα, είχε κακοποιήσει το ζώο τρεις φορές με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να τρομοκρατήσει τη 18χρονη.

Ο 18χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ’ εξακολούθηση, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Επιπλέον, διώκεται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, όλες σε βαθμό πλημμελήματος και κατ’ εξακολούθηση.