Ο Φώτης Πούλιος παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας.

Σοκάρει το βίντεο που δείχνει το αγωνιστικό αυτοκίνητο με τον αριθμό 29 που οδηγεί ο Αγρινιώτης οδηγός Φώτης Πούλιος να βγαίνει εκτός ελέγχου σε δεξιά στροφή της απαιτητικής ειδικής διαδρομής που περιλαμβάνεται στη 2η Ανάβαση Αγρινίου.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 31χρονος οδηγός από το Αγρίνιο που τραυματίστηκε την Κυριακή σε τροχαίο, στη διάρκεια της 2ης Ανάβαση και διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Ο Φώτης Πούλιος παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας, σύμφωνα με το sinidisi.gr.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε όταν ο 31χρονος οδηγός από το Αγρίνιο, ο οποίος συμμετείχε στον αγώνα, έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου στη δεύτερη στροφή της διαδρομής, με συνέπεια αυτό να βγει από τον δρόμο.

«Ο Φώτης είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της πόλης μας, και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα καλά και να έχει ταχεία και πλήρη ανάρρωση», αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου για το ατύχημα.

Έκκληση για σεβασμό στον ίδιο και την οικογένειά του

Η Λέσχη απευθύνει επίσης έκκληση για σεβασμό προς τον ίδιο και την οικογένειά του, ζητώντας να αποφεύγεται η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών τόσο για την κατάσταση της υγείας του όσο και για τις συνθήκες του ατυχήματος.

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«Αυτές τις ώρες, το μόνο που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος. Φώτη, οι σκέψεις και οι ευχές όλων μας είναι μαζί σου. Σιδερένιος και γρήγορα κοντά μας», καταλήγει η ανακοίνωση της ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του τραυματία.

Στη συνέχεια, ο 31χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ μετά το σοβαρό συμβάν ο αγώνας διακόπηκε.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός έχει υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια, ο 31χρονος κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας για νοσηλεία.

{https://www.youtube.com/watch?v=-kQC4_Y0W1Q}